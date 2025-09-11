Головна Світ Соціум
Вбивство Чарлі Кірка. Дружина американського активіста опублікувала пророче послання

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
фото: X/Charlie Kirk

За кілька годин до смерті Еріка Кірк опублікувала рядки з Біблії

За кілька годин до вбивства консервативного активіста, засновника організації Turning Point USA та соратника президента США Чарлі Кірка його дружина опублікувала загадкове послання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Еріки Кірк.

За кілька годин до смерті чоловіка Еріка опублікувала рядки з Біблії у своєму акаунті в соцмережі Х: «Псалом 45:1 – Бог нам притулок і сила, швидкий помічник у бідах». Наразі допис переглянуло понад 2 млн користувачів.

Вбивство Чарлі Кірка. Дружина американського активіста опублікувала пророче послання фото 1

Чарлі Кірк познайомився з Ерікою Францве у 2019 році, а через два роки вони зіграли весілля. Еріка має диплом спеціалістки політології та міжнародних відносин, вона закінчила Університет штату Арізона. У 2017 році Еріка також здобула ступінь магістра права в Університеті Ліберті, а в 2022 – докторський ступінь з християнського лідерства.

Францве працює в компанії The Corcoran Group у Нью-Йорку, вона агентка з нерухомості. Також вона започаткувала некомерційну організацію Everyday Heroes Like You, а з 2019 року веде свій подкаст Midweek Rise Up. Крім того, дружина Кірка має свій бізнес – бренд модного релігійного одягу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що політичний активіст та його друг Чарлі Кірк помер. «Великий і навіть легендарний Чарлі Кірк помер. Ніхто в Сполучених Штатах Америки не розумів і не відчував молодь краще, ніж Чарлі. Його любили й захоплювалися ним усі, особливо я, а тепер його більше немає з нами. Меланія та я висловлюємо щирі співчуття його прекрасній дружині Еріці та родині. Чарлі, ми любимо тебе!» – написав Трамп.

Як відомо, консервативний політичний активіст Чарлі Кірк був поранений в університеті Юти. Інцидент стався під час його виступу, який проходив у рамках національного турне кампусами США. За даними представника університету, постріл був зроблений з даху сусідньої будівлі, приблизно за 183 метри від місця події. Кірка було поранено в шию, його госпіталізували. 

Fox News писав, що замах на Чарлі Кірка попередньо вчинив член Демократичної партії у штаті Юта Майкл Маллінсон. Але пізніше NYT із посиланням на поліцію написав, що чоловік, затриманий після стрілянини, насправді не є стрільцем.

Теги: США вбивство

