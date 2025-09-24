Безпілотники вдруге за тиждень атакували «Газпром Нефтехім Салават» у Башкирії

Нафтохімічна компанія володіє одним з найбільших в Росії виробничих комплексів нафтопереробки

Безпілотники вчергове атакували місцевий завод «Газпром Нефтехім Салават» у Башкирії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Як відомо, «Газпром Нефтехім Салават» – це нафтохімічна компанія, що володіє одним з найбільших в Росії виробничих комплексів нафтопереробки та нафтохімії.

💥Салават, Республіка Башкортостан - знову атаковано місцевий завод «Газпром Нефтехім Салават» (ГПНС).



Попередня атака на підприємство була здійснена 18 вересня.



Попередня атака на підприємство була здійснена 18 вересня.

— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 24, 2025

Підприємство здійснює повний цикл переробки вуглеводневої сировини і виробництво 150 найменувань продукції, в тому числі 70 найменувань основної продукції: автомобільні бензини, дизельне паливо, паливо нафтове, мазут, бітум нафтовий дорожній в'язкий, сировина для виробництва нафтових в'язких дорожніх бітумів, сірка, поліетилен високого тиску, поліетилен низького тиску, поліетилен суспензійний високої щільності, етилен, стирол, ПСМ-Е, спирт бутиловий, ізобутиловий, ізооктиловий, карбамід, аміак та багато іншого.

Нагадаємо, Служба безпеки завдала удару далекобійними безпілотниками по нафтопереробному та нафтохімічному заводу «Газпром Нафтохім Салават», що розташований у Башкортостані (РФ), за 1400 км від українського кордону. Атака спричинила пожежу на підприємстві.

Дрони уразили установку Елоу-АВТ-4, яку називають «серцем» заводу. Ця установка використовується для очищення нафти, а потім переробляє її на бензин, дизельне пальне, гас та мазут. Місцеві Telegram-канали та представники влади Башкортостану підтвердили факт атаки, а на території заводу фіксують сильну пожежу та стовп чорного диму.