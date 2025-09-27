Головна Світ Політика
США анулюють візу президента Колумбії за підтримку пропалестинської акції

США анулюють візу президента Колумбії за підтримку пропалестинської акції
США заявили про анулювання візи президента Колумбії Густаво Петро після того, як він підтримав пропалестинську демонстрацію у Нью-Йорку та закликав американських солдатів не виконувати накази американського президента США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Ми анулюємо візу Петро через його безрозсудні та підбурювальні дії», – йдеться в заяві Державного департаменту США.

Колумбійський президент, ​​який прибув до США для участі у ювілейній 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, закликав до створення глобальних збройних сил, пріоритетом яких було б звільнення палестинців. Він додав, що «ці сили мають бути більшими, ніж сили Сполучених Штатів».

«Ось чому звідси, з Нью-Йорка, я прошу всіх солдатів армії Сполучених Штатів не направляти зброю на людей. Не підкоряйтеся наказам Трампа. Підкоряйтеся наказам людства», – сказав Петро іспанською мовою.

Густаво Петро є запеклим противником війни Ізраїлю в Газі. Він розкритикував Трампа у своїй промові перед Генеральною асамблеєю ООН, назвавши його «співучасником геноциду» в Газі та закликавши до «кримінального переслідування» за ракетні атаки США на човни через підозри, що вони займалися торгівлею наркотиками в водах Карибського басейну.

Як пише Reuters, відносини між США та Колумбією погано розпочалися невдовзі після повернення Трампа на посаду в січні, коли Петро відмовився приймати військові рейси з депортованими в рамках імміграційної політики Трампа. Петро заявив, що до громадян його країни ставляться як до злочинців. Але він швидко змінив курс, погодившись прийняти мігрантів після того, як обидві країни погрожували одна одній запровадженням мит, а США скасували візові зустрічі для колумбійців.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про проведення ефективних переговорів, спрямованих на підписання фінальної мирної угоди для завершення війни у секторі Гази.

До слова, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер виявив активне бажання долучитися до процесу розбудови Палестинської держави, зокрема очолити тимчасову міжнародну адміністрацію в секторі Гази.

