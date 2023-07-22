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США випробовують дрон, який може прискорити поразку Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
США випробовують дрон, який може прискорити поразку Росії
Безпілотник піднявся на 20 км над землею і залишався у такому положенні 24 години
фото з відкритих джерел

Phasa35 невразливий для протиповітряних систем оборони, радарів та засобів РЕБ

США запустили у стратосферу безпілотник британського виробництва Phasa35. Дрон залишатиметься там близько року, його живлять сонячні батареї. Як повідомляє Bild, запуск відбувався у штаті Нью-Мексико. Безпілотник піднявся на 20 км над землею і залишався у такому положенні 24 години.

На цій висоті Phasa35 невразливий для протиповітряних систем оборони, радарів та засобів РЕБ. Видання наголошує, що цей дрон-шпигун зможе зіграти важливу роль у війні РФ проти України.

Новий дрон створений для надтривалого спостереження, розвідки, охорони, забезпечення зв'язку і захисту кордонів. Виробником Phasa35 є британська BAE Systems.

США випробовують дрон, який може прискорити поразку Росії фото 1

Розмах крила цього БПЛА становить 35 м і він здатен нести до 15 кг корисного навантаження.

Раніше Кабінет міністрів підтримав пропозицію Мінстратегпрому, Міноборони та Мінцифри щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотників. Проєкт розрахований на два роки. 

Теги: шпигун безпілотник

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