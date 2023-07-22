США випробовують дрон, який може прискорити поразку Росії

Безпілотник піднявся на 20 км над землею і залишався у такому положенні 24 години

Phasa35 невразливий для протиповітряних систем оборони, радарів та засобів РЕБ

США запустили у стратосферу безпілотник британського виробництва Phasa35. Дрон залишатиметься там близько року, його живлять сонячні батареї. Як повідомляє Bild, запуск відбувався у штаті Нью-Мексико. Безпілотник піднявся на 20 км над землею і залишався у такому положенні 24 години.

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На цій висоті Phasa35 невразливий для протиповітряних систем оборони, радарів та засобів РЕБ. Видання наголошує, що цей дрон-шпигун зможе зіграти важливу роль у війні РФ проти України.

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Новий дрон створений для надтривалого спостереження, розвідки, охорони, забезпечення зв'язку і захисту кордонів. Виробником Phasa35 є британська BAE Systems.

Розмах крила цього БПЛА становить 35 м і він здатен нести до 15 кг корисного навантаження.

Раніше Кабінет міністрів підтримав пропозицію Мінстратегпрому, Міноборони та Мінцифри щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотників. Проєкт розрахований на два роки.