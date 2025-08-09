Головна Світ Соціум
У російській Казані дрон атакував цех зі складання БпЛА

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У російській Казані дрон атакував цех зі складання БпЛА
фото: скріншот з відео

Удар по військовій інфраструктурі РФ: у Казані атаковано цех зі складання дронів
 

У російських соціальних мережах з'явилися відео та повідомлення про атаку безпілотника на об'єкт у Казані, столиці Республіки Татарстан. За даними з цих джерел, дрон влучив у цех, де, імовірно, здійснювали складання БпЛА. Про це повідомляє «Главком».

Користувачі соцмереж діляться відео з місця події.

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

Наразі офіційного підтвердження інформації від російської влади немає. Рультати атаки безпілотника також уточнюються.

Нагадаємо, супутникові знімки вказують на значне прискорення будівництва на заводі з виробництва ударних дронів типу Shahed у спеціальній економічній зоні «Алабуга», яка знаходиться в Республіці Татарстан, Росія. На території заводу зводяться десятки нових будівель, включаючи гуртожитки та виробничі приміщення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Як зазначає видання, розширення відбувається настільки швидко, що кінцевою метою заводу може бути масове виробництво безпілотників для їх подальшого експорту в інші країни світу.

З кінця 2024 року до середини липня 2025 року супутникові знімки зафіксували щонайменше вісім нових споруд, схожих на склади, в «Алабузі». Вони розташовані поблизу вже ідентифікованих виробничих потужностей Shahed, деякі з них ще перебувають у стадії будівництва.

 

