Мексиканські добровольці в Україні навчаються керувати дронами в інтересах наркокартелів

У СБУ зазначають, що Україна стала глобальною платформою для поширення тактики FPV

СБУ вже розпочала спільне розслідування з Головним управлінням розвідки (ГУР), яке торкнулося не лише мексиканців, а й колумбійців, які служать у Міжнародному легіоні

Мексиканські спецслужби звернулися до своїх українських колег з попередженням: деякі добровольці з Мексики, що приїхали воювати за Україну, могли мати приховану мету – навчитися пілотувати дрони, аби потім передати ці знання злочинним організаціям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Intelligence Online.

Зазначається, що Центр національної розвідки (CNI) Мексики передав конфіденційну записку Службі безпеки України (СБУ) ще на початку цього літа. У ній йшлося про підозри щодо мексиканських добровольців.

«Українська внутрішня розвідка підозрює іспаномовних добровольців у проникненні до Міжнародного легіону для навчання керуванню дронами FPV. Деякі з них... пов'язані з картелями та були завербовані через приватні військові компанії», – пише видання.

СБУ вже розпочала спільне розслідування з Головним управлінням розвідки (ГУР). Воно торкнулося не лише мексиканців, а й колумбійців, які служать у Міжнародному легіоні, зокрема, у секретному підрозділі Tactical Group Ethos.

Українські слідчі нібито підозрюють, що деякі добровольці з Мексики та Колумбії навмисно прагнули потрапити до навчальних центрів із підготовки операторів FPV-дронів, обійти початкові перевірки безпеки та передати здобуті навички транснаціональним злочинним організаціям. За даними ЗМІ, кілька мексиканців і колумбійців виявляли виняткову зацікавленість у навчанні роботі з дронами, ігноруючи всі інші форми підготовки.

Один з керівників СБУ, якого цитує видання, заявив: «Ми приймали добровольців із добрими намірами. Але слід визнати: Україна стала глобальною платформою для поширення тактики FPV. Дехто приїздить сюди, щоб навчитися вбивати за допомогою дрона вартістю $400, а потім продає ці знання тому, хто більше заплатить».

Також зазначається, що перевезенню таких людей через кордон, ймовірно, сприяють компанії, пов'язані з наркокартелями. Вони фінансують та організовують легалізацію, а також прокладають маршрути через Словаччину чи Молдову.

Раніше ми писали, що Україна готується укласти знакову угоду зі Сполученими Штатами, згідно з якою продаватиме власні розроблені дрони, а натомість закуповуватиме новітнє американське озброєння. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю телеканалу «Ми-Україна», повідомляє «Главком».

Стефанчук зазначив, що наразі весь світ активно вивчає та переймає український досвід у виробництві дронів та антидронових систем перехоплення. За його словами, вже восени український військово-оборонний комплекс здивує світ новими розробками, у які сьогодні інвестують світові економіки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виявив інтерес до українських бойових безпілотників для потреб армії США. У свою чергу Україна потребує від Сполучених Штатів систем протиповітряної оборони. Обидві сторони мають взаємні інтереси у сфері військової співпраці. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax, передає «Главком».

За словами глави держави, під час недавньої телефонної розмови з Трампом вони обговорили створення стратегічного «повітряного щита» над Україною.