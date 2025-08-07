Ворожий дрон забрав життя керівниці пересувного відділення «Укрпошти» на Донеччині
Жінка загинула всього за декілька днів до свого дня народження
Поблизу Краматорська на Донеччині росіяни вдарили дроном по автівці «Укрпошти». Загинула керівниця пересувного відділення, а водій отримав поранення. Як пише «Главком», про це повідомив керівник компанії Ігор Смілянський.
«Сьогодні в родині Укрпошта важкий день. На Донеччині, поблизу Краматорська, внаслідок ворожого обстрілу ми втратили нашу колегу – Ольгу Бордунову, начальницю пересувного відділення. Ворожий дрон вразив нашу автівку, убивши Ольгу та поранивши нашого водія Павла. Але йому вже краще, і медики надають йому всю необхідну допомогу», – написав Смілянський.
Як розповів керівник «Укрпошти», Ольга загинула всього за декілька днів до свого дня народження. 10 серпня жінці виповнилося б 47 років.
«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Ольги, її синові. Бажаємо сил витримати цей нестерпний біль. Дякуємо бійцям ЗСУ, зокрема 56-й бригаді, які зробили все можливе, щоб урятувати Павла і боролися до останнього, аби допомогти Ользі. Це ще один доказ злочинів нашого ворога – цілеспрямованих атак на цивільну інфраструктуру», – додав він.
Смілянський розповів, що 7 серпня російські терористи вдарили по автівці компанії й на Херсонщині. Обійшлось без постраждалих.
Нагадаємо, «Укрпошта» через ворожу атаку втратила два відділення в Києві – 03124 та 03126.
До слова, на Миколаївщині росіяни влучили у службовий автомобіль «Укрпошти». Водій автомобіля отримав поранення.