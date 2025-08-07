Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ворожий дрон забрав життя керівниці пересувного відділення «Укрпошти» на Донеччині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Ворожий дрон забрав життя керівниці пересувного відділення «Укрпошти» на Донеччині
Ворожий дрон влучив у автомобіль
фото: facebook.com/ukrposhtaceo

Жінка загинула всього за декілька днів до свого дня народження

Поблизу Краматорська на Донеччині росіяни вдарили дроном по автівці «Укрпошти». Загинула керівниця пересувного відділення, а водій отримав поранення. Як пише «Главком», про це повідомив керівник компанії Ігор Смілянський.

«Сьогодні в родині Укрпошта важкий день. На Донеччині, поблизу Краматорська, внаслідок ворожого обстрілу ми втратили нашу колегу – Ольгу Бордунову, начальницю пересувного відділення. Ворожий дрон вразив нашу автівку, убивши Ольгу та поранивши нашого водія Павла. Але йому вже краще, і медики надають йому всю необхідну допомогу», – написав Смілянський.

Як розповів керівник «Укрпошти», Ольга загинула всього за декілька днів до свого дня народження. 10 серпня жінці виповнилося б 47 років.

10 серпня жінці виповнилося б 47 років
10 серпня жінці виповнилося б 47 років
фото: facebook.com/ukrposhtaceo

«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Ольги, її синові. Бажаємо сил витримати цей нестерпний біль. Дякуємо бійцям ЗСУ, зокрема 56-й бригаді, які зробили все можливе, щоб урятувати Павла і боролися до останнього, аби допомогти Ользі. Це ще один доказ злочинів нашого ворога – цілеспрямованих атак на цивільну інфраструктуру», – додав він.

Смілянський розповів, що 7 серпня російські терористи вдарили по автівці компанії й на Херсонщині. Обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, «Укрпошта» через ворожу атаку втратила два відділення в Києві – 03124 та 03126.

До слова, на Миколаївщині росіяни влучили у службовий автомобіль «Укрпошти». Водій автомобіля отримав поранення.

Теги: Укрпошта поранення росіяни Донеччина смерть дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спецслужби Кремля проводять чергову інформаційну операцію проти України
ГУР попереджає про новий фейк РФ про «таємні вибори» президента України в Альпах
29 липня, 18:30
Син Грубича, який втратив руку на війні, звернувся до українців
Син Грубича, який втратив руку на війні, звернувся до українців
28 липня, 10:35
Владислав  Юрченко вісім років працював у підрозділах слідства
На Вінниччині у ДТП загинув 29-річний поліцейський
25 липня, 07:00
Станом на початок 2024 року міграційна служба Латвії відправила попередження про видворення на адресу 1167 громадян Росії
Латвія оголосила про депортацію ще 841 росіянина
20 липня, 08:35
Гельб каже, що не може зрозуміти, чому союзник України приймає найбільшого союзника Росії
Гендиректор Метрополітен-опери вимагає скасувати виступ друга Путіна в Італії
15 липня, 12:26
Свято випускників у США закінчилось стріляниною
Під час зустрічі випускників у США сталася стрілянина, є поранені
13 липня, 18:18
Бріжит Макрон не дала руку чоловікові, виходячи з літака
Дружина Макрона дивно поводилась у Британії: ЗМІ оприлюднили ймовірну причину
10 липня, 14:30
Російсьйке Міноборони заявило перехоплення 86 безпілотників
Собянін заявив про атаку на Москву
9 липня, 07:34
Рятувальники одночасно працювали на трьох локаціях
Атака на Запоріжжя: скільки людей постраждали (оновлено)
7 липня, 15:57

Суспільство

Віцемаршал Королівських ВПС Британії назвав два варіанти завершення війни в Україні
Віцемаршал Королівських ВПС Британії назвав два варіанти завершення війни в Україні
Ворожий дрон забрав життя керівниці пересувного відділення «Укрпошти» на Донеччині
Ворожий дрон забрав життя керівниці пересувного відділення «Укрпошти» на Донеччині
Президент призначив двох обласних керівників СБУ
Президент призначив двох обласних керівників СБУ
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Українські кавуни: звідки їх везуть та як обрати найсмачніший
Українські кавуни: звідки їх везуть та як обрати найсмачніший
На Прикарпатті власниця мисливських магазинів торгувала дозволами на зброю
На Прикарпатті власниця мисливських магазинів торгувала дозволами на зброю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 серпня 2025
6011
На Оболоні комунальники демонтували стихійний ринок, але він відновив роботу через дві години (фото)
3983
Найпопулярніші серед українців вживані легкові авто: топ-10 марок та моделей липня
2967
Велика турецька телекомунікаційна компанія згорнула бізнес в Україні
2866
Путін відкинув будь-яке перемирʼя. Тепер мир буде залежати від Китаю

Новини

Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння - радник Ердогана
Вчора, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Вчора, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Вчора, 16:48
Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Вчора, 16:09
В Україні зросло споживання електроенергії: причина
Вчора, 12:04
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
Вчора, 00:03

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua