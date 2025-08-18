Головна Світ Політика
Сійярто образився на Сибігу та заговорив про походження електроенергії для України

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Сійярто образився на Сибігу та заговорив про походження електроенергії для України
Сійярто відреагував на пост Андрія Сибіги через нафтопровід
фото: скріншот з відео

Міністр закордонних справ Угорщини поскаржився на пост Сибіги

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на пораду від українського колеги Андрія Сибіги скаржитись Москві на перебої з постачанням енергоресурсів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його допис у соцмережі Х.

«Після того, як я викрив українську атаку, яка перервала постачання нафти до Угорщини, міністр закордонних справ України різко висловився на мою адресу, сказавши, що я маю скаржитися Росії», – поскаржився Сійярто.

Угорський міністр відзначив, що Москва десятиліттями постачала нафту до Угорщини через нафтопровід «Дружба». За його словами, це відповідає інтересам його країни.

«Факт 2: Україна атакує цей трубопровід, і через ці українські удари постачання нафти до Угорщини неодноразово перериваються. Це суперечить інтересам Угорщини. Як міністр закордонних справ Угорщини я маю чітке завдання: інтереси Угорщини на першому місці. Крапка», – додав він.

Сійярто також заявив, що значна частина електроенергії України надходить з Угорщини.

Нагадаємо, в ніч на 13 серпня українські військові завдали удару по низці важливих об'єктів російського агресора. Зокрема, у Брянській області було уражено стратегічну нафтоперекачувальну станцію «Унєча».

Генштаб України підтвердив, що було завдано удару. Через атаку було зафіксовано ураження та масштабну пожежу в районі будівлі підпірної помпової станції, а також пролунали вибухи в районі резервуарного парку та ділянки розміщення насосів.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, скаржачись на удар, заявив, що цей нафтопровід постачає нафту до Угорщини і є ключовим для енергетичної безпеки країни.

У відповідь на це глава МЗС України Андрій Сибіга порадив угорському колезі скаржитись Москві, яка розпочала війну.

