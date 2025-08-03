Українки вперше в історії стали чемпіонками Європи з пляжного волейболу

Тетяна Лазаренко і Марина Гладун здобули «золото» континентальної першості

Українська дует Тетяна Лазаренко і Марина Гладун виграв чемпіонат Європи-2025 з пляжного волейболу. Про це повідомляє «Главком». У фіналі українки здобула вольову перемогу над французькою парою Клеменс Вієра/Алін Шамеро – 21:23, 21:18, 16:14.

«Синьо-жовті» виграли усі шість матчів на турнірі, не зазнавши жодної поразки.

Раніше у півфіналі українки у вольовому стилі здолали іспанок Даніелу Альварес Мендосу та Тані Морено – 15:21, 21:16, 15:11.

Для України це перше в історії «золото» Євро з пляжного волейболу. Досі найкращим показником була 1/8 фіналу – Гладун та Лазаренко діставалися цієї стадії 2024 року.

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з волейболу у наступному сезоні вперше у своїй історії візьме участь у Лізі націй.

До слова, Україна вперше в історії кваліфікувалась на Євро U22 з волейболу серед чоловіків.