Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українки вперше в історії стали чемпіонками Європи з пляжного волейболу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Українки вперше в історії стали чемпіонками Європи з пляжного волейболу
Марина Гладун і Тетяна Лазаренко
фото з відкритих джерел

Тетяна Лазаренко і Марина Гладун здобули «золото» континентальної першості

Українська дует Тетяна Лазаренко і Марина Гладун виграв чемпіонат Європи-2025 з пляжного волейболу. Про це повідомляє «Главком». У фіналі українки здобула вольову перемогу над французькою парою Клеменс Вієра/Алін Шамеро – 21:23, 21:18, 16:14.

«Синьо-жовті» виграли усі шість матчів на турнірі, не зазнавши жодної поразки.

Раніше у півфіналі українки у вольовому стилі здолали іспанок Даніелу Альварес Мендосу та Тані Морено – 15:21, 21:16, 15:11.

Для України це перше в історії «золото» Євро з пляжного волейболу. Досі найкращим показником була 1/8 фіналу – Гладун та Лазаренко діставалися цієї стадії 2024 року.

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з волейболу у наступному сезоні вперше у своїй історії візьме участь у Лізі націй.

До слова, Україна вперше в історії кваліфікувалась на Євро U22 з волейболу серед чоловіків.

Читайте також:

Теги: чемпіонат Європи Збірна України Україна золото Тетяна Лазаренко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Попереду в України, ймовірно, найтяжчі 50+ днів
Попереду в України, ймовірно, найтяжчі 50+ днів
15 липня, 00:03
Рютте: Звичайно, ми сподіваємося на гнучкість США, ми повинні переконатися, що Україна може рухатися вперед
Генсек НАТО розраховує на «гнучкість» США у питанні підтримки України
5 липня, 07:16
9 вересня збірна України проведе гру в Баку на Республіканському стадіоні ім. Тофіка Бахрамова
Визначилося місце проведення першої гри України у кваліфікації чемпіонаті світу з футболу
10 липня, 12:45
Україна наростила виробництво дронів на 900% за рік
Україна наростила виробництво дронів на 900% за рік
7 липня, 16:49
Кароль Навроцький виступив із закликом до Зеленського під час вшанування жертв Волинської трагедії
«Примиритися по-справжньому». Навроцький звернувся до Зеленського щодо Волинської трагедії
12 липня, 14:36
Каллас: Росія хоче завдати якомога більше болю та страждань, щоб Україна здалася
Каллас назвала кількість хімічних атак РФ проти України
15 липня, 20:54
Мерц під час дебатів пообіцяв допомогу Україні
«Ресурси дипломатії вичерпані». Мерц заявив про подальшу допомогу Україні
9 липня, 12:16
Попереднє Положення втратить чинність з 1 січня 2026 року
Е-Акциз: Україна змінює маркування алкоголю, тютюну та рідин для електронних сигарет
16 липня, 20:05
Програма зміцнення фронту триває вже два роки, але стикається з певними проблемами
Україна проводить наймасштабніше будівництво оборонних споруд – WSJ
1 серпня, 05:42

Новини

Українки вперше в історії стали чемпіонками Європи з пляжного волейболу
Українки вперше в історії стали чемпіонками Європи з пляжного волейболу
Росіянин, який знімався у пропагандистському відео, виграв чемпіонат світу з плавання
Росіянин, який знімався у пропагандистському відео, виграв чемпіонат світу з плавання
«Молодці». Журналіст розкритикував українських баскетболістів, які відмовилися грати за збірну
«Молодці». Журналіст розкритикував українських баскетболістів, які відмовилися грати за збірну
Середа здобув срібло чемпіонату світу зі стрибків у воду
Середа здобув срібло чемпіонату світу зі стрибків у воду
Україна вперше в історії не пробилася до жодного фіналу чемпіонату світу з плавання
Україна вперше в історії не пробилася до жодного фіналу чемпіонату світу з плавання
Жіноча збірна України U-20 впевнено виграла стартовий матч Євробаскету
Жіноча збірна України U-20 впевнено виграла стартовий матч Євробаскету

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 серпня 2025
66K
Бутусов став командиром
42K
ISW: Кремль вимагає від України капітуляції, а не компромісу
5178
Харків’янка збудувала будинок зі сміття
4272
В окупованому Донецьку помічено ознаки відновлення зруйнованого аеропорту

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
1 серпня, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
31 липня, 22:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua