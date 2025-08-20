Головна Техно Девайси
Віддалене керування, LTE-зв’язок. Розвідка оприлюднила дані про новий дрон РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Віддалене керування, LTE-зв’язок. Розвідка оприлюднила дані про новий дрон РФ
БпЛА обладнаний камерою та двома LTE-модемами
фото: ГУР/Telegram

Розвідка зазначає, що майже половина компонентів безпілотника виготовлена в Китаї

Головне управління розвідки в розділі «Компоненти у зброї» порталу War&Sanctions опублікувало 3D-модель, складові та компоненти нового БпЛА, який Росія активно застосовує на різних напрямках фронту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

За даними розвідки, БпЛА може використовуватися як розвідувальний або ударний дрон, а також як хибна ціль для перевантаження української ППО. Ця модифікація обладнана камерою та двома LTE-модемами, які дозволяють передавати відео в реальному часі або в записі через мобільні базові станції, а також отримувати команди для коригування курсу.

«В ударній версії камера (за умови зміни кута огляду) та віддалене керування можуть використовуватись для наведення на ціль оператором за принципом FPV. Конструктивно безпілотник має фюзеляж типу «дельта-крило», подібний до Shahed-131 («Герань-1»), але дещо менший. Навігація здійснюється завадозахищеною системою супутникового позиціонування з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar», – стверджує ГУР.

Розвідка зазначає, що майже половина компонентів безпілотника виготовлена в Китаї (модулі зв’язку, мінікомп’ютер, регулятор живлення, кварцовий генератор). Двигун dle встановлений у носовій частині фюзеляжу, що робить дрон найбільш подібним до баражуючого боєприпасу «Італмас» виробництва російської Zala group.

Нагадаємо, російська терористична армія активно тестує на території України новий ударний дрон «Італмас», при цьому особливо інтенсивним обстрілам піддається місто Суми.

Як повідомлялося, російські війська вдосконалюють свої дрони-камікадзе «Shahed», оснащуючи їх відеокамерами. Про це заявив фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби (РЕБ) Сергій «Флеш» Бескрестнов. За його словами, кілька таких БПЛА було виявлено серед збитих дронів. 

дрон росія ГУР

