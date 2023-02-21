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Жінка продала нерозпакований iPhone на аукціоні за $63 тисячі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Жінка продала нерозпакований iPhone на аукціоні за $63 тисячі
Раніше телефон жінки оцінили лише у $5 тис, але аукціон дозволив заробити суттєво більше
https://www.tgrthaber.com.tr

Ціна нерозкритого мобільного пристрою 2007 року значно перевищила заплановану

Нерозкритий iPhone першого покоління був проданий на аукціоні за понад $63 тис, перевищивши очікувану суму $50 тис.

За даними LCG Auctions, з 2 по 19 лютого було зроблено двадцять сім ставок на заводський iPhone 2007 року випуску, причому перша ставка стартувала від $2500.

Карен Грін, перша власниця старовинного пристрою, сказала, що зв’язалася з LCG Auctions, коли почула, що інший iPhone першого покоління був проданий на аукціоні минулого року за понад $39 тис. У 2019 році  Грін з’явилася в телевізійному шоу The Doctor & The Diva, де експерти оцінили її пристрій у $5 тис.

«Немає сумнівів у тому, що інтерес до предметів колекціонування, пов’язаних з культурою, швидко зростає, і, незважаючи на вражаючі цифри продажів, багато хто вважає, що цей простір все ще знаходиться в зародковому стані», – заявили в LCG Auctions.

Карен Грін отримала iPhone у 2007 році, але ніколи не відкривала коробку. Нагадаємо, іPhone першого покоління міг вмістити до 4 ГБ пам’яті за $499 або 8 ГБ за $599. У 2007 році журнал Time назвав iPhone винаходом року.

Пристрій, який мав 3,5-дюймовий екран і 2-мегапіксельну камеру, не підтримував сторонні програми, на відміну від сучасних пристроїв, які вміщують тисячі.

Базова модель iPhone 14, останнього від Apple, має 6,1-дюймовий дисплей і коштує від $799.

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Теги: мобільний зв’язок iPhone 12 журнал Apple

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