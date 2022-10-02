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Платформа Roblox видалила ігри, які повʼяні з війною в Україні

Альона Боженко
glavcom.ua
Платформа Roblox видалила ігри, які повʼяні з війною в Україні
Roblox видалила зі своєї платформи ігри, які повʼяні з війною в Україні
фото: ВВС

Компанія заявила, що обидві гри порушують стандарти спільноти

Найбільша у світі ігрова платформа для дітей Roblox видалила дві гри, які дозволяли гравцям боротися та вбивати один одного на боці росіян чи українців. Про це повідомляє BBC.

Одна з ігор називалась War on Larkiv: Ukraine, у неї менш ніж за два тижні зіграли 90 тисяч разів, її рейтинг – 71%. Гравці могли обирати, боротися за Україну чи Росію.

У виданні зауважили, що гра має постійну базу гравців від 10 до 40 людей, багато з яких спілкуються в ігровому чаті англійською, українською та російською мовами.

Платформа Roblox видалила ігри, які повʼяні з війною в Україні фото 1

Інша гра називалась Battle for Ukraine, вона на сайті була кілька місяців. У ній гравці могли бачити бомбардування міст, зокрема Маріуполя.

Український розробник ігор Гриша Большаков, який через війну перебуває у Великій Британії, пояснив, що не намагався зробити розважальною гру War on Larkiv: Ukraine.

«Очевидно, що гра з такою гучною темою має резонанс і викликає цікавість на соціальних платформах, але я б ніколи не став торкатися цієї теми для розважального продукту. Це не допомагає морально виховувати гравців чи реально дивитися на доволі сумні речі. Це просто висміювання мʼясорубки, що відбувається у світі», – розповів Большаков.

Платформа Roblox видалила ігри, які повʼяні з війною в Україні фото 2

Компанія Roblox заявила, що обидві гри порушують стандарти спільноти.

«Ми маємо суворі стандарти спільноти, які регулюють зображення реальних подій. Обидві гри були видалені за порушення наших стандартів після оцінки командою модераторів», – сказав представник Roblox.

Нагадаємо, Tesla представила людиноподібного робота під назвою Optimus. Розробники запевняють, що він займатиметься нудними справами замість людей.

Теги: робота рейтинг бомбардування Tesla

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