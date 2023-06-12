Які професії приносять найбільше грошей: оновлено рейтинг

Розмір зарплат залежить не лише від спеціальності та досвіду, а й від міста

Середня зарплата в Україні становить близько 16,5 тис. грн

В Україні середню зарплату від 60 тис. грн пропонують програмістам, військовослужбовцям та зернотрейдерам. Найбільше заробляє Angular-розробник. Про це йдеться у даних великого кадрового порталу.

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Середня зарплата в Україні становить близько 16,5 тис. грн. При цьому розмір зарплат залежить не лише від спеціальності та досвіду, а й від міста. Традиційно більше платять у столиці, а серед обласних центрів найнижчі зарплати у Сумах та Херсоні.

Які зарплати пропонують українцям:

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Angular-розробник – 85000 грн

Військовослужбовець – 70 100 грн

Програміст Java – 70000 грн

Тім лід – 64000 грн

Ruby on Rails програміст - 61500 грн

C++ програміст – 60000 грн

Javascript-програміст – 60000 грн

Зернотрейдер – 60 000 грн

IOS-програміст – 60000 грн

Net-програміст – 60000 грн

В Україні середню зарплату від 60 тис. грн пропонують програмістам, військовослужбовцям та зернотрейдерам фото: work.ua

Загалом ринок праці продовжує набирати обертів та реагувати на зміни, зазначають експерти. За їхніми підрахунками, у травні приріст вакансій був більшим, ніж у квітні.

Водночас висока конкуренція та нестача робочих місць спостерігається в IT та медіа. Найскладніше влаштуватися на роботу HTML-верстальникам, Front-end-програмістам, тестувальникам, спеціалістам чату, Java-програмістам, відеомонтажерам, Python-програмістам, ретушерам, Unity-програмістам.

Нагадаємо, в Україні почали обговорювати можливе підвищення мінімальної зарплати у 2024 році. Як повідомила Федерація профспілок, на спеціальному засіданні робочої комісії Міністерство економіки запропонувало попередній варіант – 7651 грн (плюс 14% порівняно з нинішньою).

До слова, зараз найбільше шансів знайти роботу у представників робочих професій.

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Швачки, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсарі-ремонтники, електрогазозварники становлять 22% всіх поданих вакансій – в Україні цінуються кваліфіковані робітники з інструментом. Легше знайти роботу і робітникам з обслуговування устаткування та машин – водії, трактористи-машиністи сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, токарі, машиністи екскаватора, водії навантажувача, фрезерувальники становлять 17% поданих вакансій.

Під час війни також набули популярності професії вчителя, вихователя закладу дошкільної освіти, фармацевта, інженера, лікаря загальної практики. Вони становлять 15% поданих вакансій.