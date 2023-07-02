США планують оптимізувати штучний інтелект для ведення війни – генерал Міллі

Міллі: «Ми робимо це не для того, щоб вести війну, а для того, щоб стримати війну великих держав»

США планують оприлюднити нову доктрину щодо модернізації у довгостроковій перспективі

Збройні сили США планують оприлюднити нову доктрину щодо модернізації у довгостроковій перспективі, яка включатиме, зокрема, використання штучного інтелекту (ШІ) та квантових обчислень. Про це повідомив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі під час прес-конференції 30 червня, повідомляє Голос Америки.

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Генерал наголосив, що одним із завдань Сполучених Штатів є оптимізація технологій, зокрема штучного інтелекту, для ведення війни – задля підтримки нинішньої вирішальної переваги армії США.

«Ми робимо це не для того, щоб вести війну, а для того, щоб стримати війну великих держав», – наголосив Міллі.

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Під час Форуму національної безпеки на Капітолійському пагорбі у червні Міллі також торкався теми ШІ й наголосив, що технології, здатні навіть до відтворення емоцій, матимуть великий вплив на військових.

Відкритим питанням залишається те, наскільки швидко стане доступною нова технологія та як буде адаптована до військових цілей. «Це швидко наближається», – запевнив Міллі, наводячи також прогноз експертів про військову адаптацію технологій штучного інтелекту вже через п’ять років.

«Це технологія, яку наші опоненти використовуватимуть проти нас, і нам буде вигідно дістатися туди першими», – зауважив Марк Міллі.

Нагадаємо, генерал Міллі зазначив, що контрнаступ України просувається, але «повільніше, ніж очікувалося», однак Сили оборони просуваються впевнено і цілеспрямовано. Попри це така ситуація на фронті його не дивує і додав, що проблеми виникають через ворожі міни.

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До слова, питання надання Україні далекобійних ракетних систем Atacms вирішує американський президент Джо Байден, і наразі такого рішення він не ухвалив.