Україна презентувала новий дрон-перехоплювач для збиття реактивних шахедів

Новий безпілотник здатен розвивати швидкість до 370 км/год

Українська компанія SkyFall представила новий високошвидкісний дрон-перехоплювач P1-SUN Jetkiller, призначений для боротьби з реактивними версіями російських безпілотників Shahed. Розробку презентували на одному з найбільших авіашоу світу в Фарнборо у Великій Британії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Росія дедалі частіше застосовує безпілотники Shahed із реактивними двигунами, які можуть розвивати швидкість до 500 км/год.

Ще у квітні цього року старший командир Повітряних сил України Юрій Черевашенко повідомляв, що частина російських Shahed уже оснащені реактивними двигунами замість гвинтових.

«Зараз близько 15-20% Shahed, відправлених Росією, оснащені реактивними двигунами, а не звичайними гвинтовими, що дозволяє їм розвивати швидкість 400 км/год», – цитує Черевашенка Reuters.

У SkyFall стверджують, що їхній новий високошвидкісний перехоплювач може розвивати швидкість 370 км/год, порівняно зі швидкістю оригінальної моделі до 310 км/год.

За словами представника SkyFall, компанія почала працювати над новою версією близько трьох місяців тому. Її вже випробували на полі бою, де вона знищила понад десяток реактивних безпілотників Shahed. Серійне виробництво планують розпочати у серпні.

Безпілотники стали однією з головних тем цьогорічного Міжнародному авіашоу у Фарнборо. Війни в Україні та на Близькому Сході продемонстрували, що традиційні системи протиповітряної оборони не завжди ефективні проти масових атак дешевих дронів. Тому провідні оборонні компанії представили нові рішення для боротьби з такими загрозами. Зокрема, європейський виробник ракет MBDA презентував новий дрон-перехоплювач, а американська компанія Lockheed Martin оголосила про розробку недорогого перехоплювача для систем Patriot.