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Найбільша авіакомпанія Туреччини відновить польоти до Мінська вперше з лютого 2022 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Найбільша авіакомпанія Туреччини відновить польоти до Мінська вперше з лютого 2022 року
Тurkish Airlines знову літатиме до Мінська після зупинки рейсів у 2022 році
фото: Reuters

Після початку вторгнення РФ Turkish Airlines припинила польоти до Мінська

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines із 21 вересня відновить регулярні рейси між Стамбулом і Мінськом після майже чотирирічної перерви. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Deutsche Welle.

Авіаперевізник знову виконуватиме регулярні польоти за маршрутом Стамбул – Мінськ – Стамбул. Рейси були призупинені 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

З 21 вересня Turkish Airlines літатиме до Мінська шість разів на тиждень – у вівторок, четвер, п'ятницю, суботу, неділю та понеділок (залежно від розкладу). Із 6 жовтня авіакомпанія планує виконувати рейси щодня.

Варто зазначити, що Білорусь стала одним із плацдармів для повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Мінськ дозволив російським військам використовувати свою територію для наступу на Київ, аеродроми та військову інфраструктуру, а також для запуску ракет по українських містах. Хоча білоруські війська безпосередньо не брали участі у бойових діях на території України, західні країни запровадили санкції проти режиму Олександра Лукашенка за сприяння російській агресії.

Квитки вже з'явилися в системі бронювання перевізника. Час польоту зі Стамбула до Мінська становитиме приблизно 3 години 35 хвилин, що майже на дві години менше, ніж у рейсів білоруської авіакомпанії «Белавіа».

До слова, українські прикордонники посилюють північні рубежі і створюють кілзону, готуючись до ймовірного нападу з Білорусі. 

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Теги: Білорусь авіарейс авіаперевезення

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Найбільша авіакомпанія Туреччини відновить польоти до Мінська вперше з лютого 2022 року
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