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«Це не лише про гроші»: Зеленський пояснив сенаторам, як зупинити війну

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«Це не лише про гроші»: Зеленський пояснив сенаторам, як зупинити війну
Зеленський прибув до Вашингтона на прощання з сенатором Гремом і зустрівся з Трампом
фото з відкритих джерел

Президент назвав протиракетні системи головною проблемою у захисті від балістики

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час візиту до Вашингтона розповів президенту США Дональду Трампу та американським сенаторам про потребу України в системах протиракетної оборони та ракетах-перехоплювачах. Про це він сказав у коментарі пресі після зустрічі із сенаторами, повідомляє «Главком».

Що сказав Зеленський

Президент подякував за обговорення, яке, за його словами, було детальним і стосувалося саме України. Важливим він назвав законопроєкт про посилення санкційного тиску на Росію.

«Це не лише про гроші, а про те, як зупинити цю війну. Це великий сигнал для Європи, великий сигнал для України. Велика підтримка наших людей. Я дуже вдячний», – заявив Зеленський після зустрічі в Капітолії США.

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Головна вразливість – балістика

Зеленський розповів журналістам, що Україна вже має дрони, здатні знищувати безпілотники іранського та російського виробництва, однак їй потрібно значно більше зброї для захисту від балістичних ракет.

«У нас є все: від РЕБів і до систем збивання дронів. Справжня проблема – це протиракетні системи та засоби боротьби з балістичними ракетами. І, звісно, я розповів, що нам потрібно», – додав президент.

Законопроєкт на честь Грема

Заява Зеленського пролунала того ж дня, коли Сенат США розпочав процедурне голосування за законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану – документ, який тепер офіційно називається «Закон Ліндсі О. Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року». Голосування призначили саме на день похорону автора документа – сенатора, який був одним із найпослідовніших союзників Києва в Конгресі США.

Законопроєкт передбачає санкції проти російських посадовців і надає президенту США повноваження встановлювати мита – до 100% – для країн, які продовжують купувати російські енергоносії чи допомагають Москві обходити санкції. Того ж дня Зеленський узяв участь у церемонії прощання з Гремом у Вашингтоні та зустрівся з Трампом.

Нагадаємо, про сенатський законопроєкт, який голосуватимуть у день прощання з Гремом, «Главком» писав раніше – документ передбачає санкції проти російських посадовців і право президента США вводити мита до 100% для країн, які купують російські енергоносії.

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Теги: Сенат США Володимир Зеленський санкції гроші закон Україна президент законопроєкт

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