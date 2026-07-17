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Розвідка попередила про новий наказ окупантів: які цілі визначено для ударів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Розвідка попередила про новий наказ окупантів: які цілі визначено для ударів
Удар по цивільному транспорту на Одещині 13 липня
фото: ДСНС

Російське командування доручило активізувати атаки на автозаправні станції, вантажівки, автобуси та легкові автомобілі

Російське військове командування наказало своїм підрозділам посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та транспорту у прифронтових районах і прикордонні України.

Для цього окупанти планують застосовувати ударні дрони, які керуються в режимі реального часу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними української розвідки, російське командування доручило активізувати атаки на автозаправні станції, вантажівки, автобуси та легкові автомобілі.

«Підрозділи російської окупаційної армії отримали наказ посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та автотранспорту у прифронтових районах і прикордонні», – повідомили в ГУР.

У розвідці зазначили, що виконувати ці завдання мають центр перспективних безпілотних систем «Рубікон» та оператори дронів лінійних підрозділів окупаційної армії. Для пошуку та ураження цілей росіяни планують використовувати безпілотники «Молнія-1», «Молнія-2», «Герань-Сікер», «Гербера-Сікер», «Ланцет», V2U та інші аналогічні системи.

Водночас у ГУР наголосили, що низький рівень підготовки російських операторів уже призводить до випадків, коли вони атакують власні сили та цивільних на території РФ. За інформацією розвідки, один із таких інцидентів стався у Курській області. Оператори 1427-го мотострілецького полку через втрату орієнтування навели дрон «Молнія-2» на цивільний автомобіль УАЗ «Буханка» поблизу селища Глушкове. Безпілотник вибухнув приблизно за десять метрів від машини.

Крім того, ще один випадок «дружнього вогню» стався на Запорізькому напрямку, де оператори російських безпілотників помилково уразили пікап із власними військовими.

У ГУР також зазначили, що окремі атаки на цивільне населення у прикордонних регіонах Росії можуть бути навмисно організовані російськими спецслужбами для подальшого використання у пропагандистських кампаніях проти України.

«Наказ російських вождів посилити дроновий терор у прифронтових областях становить реальну загрозу для цивільного населення України», – наголосили в українській розвідці. ГУР закликало жителів прифронтових регіонів бути особливо уважними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Теги: окупанти безпілотник росіяни війна наказ

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