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SpaceX запустила перший супутник турецького виробника безпілотників Baykar

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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SpaceX запустила перший супутник турецького виробника безпілотників Baykar
Перший супутник турецької космічної компанії Fergani запущено в космос
фото із відкритих джерел

Випробування двигуна для супутника було проведено у травні 2024 року

Перший супутник компанії Fergani Space, структури за участю турецького виробника безпілотних літальних апаратів Baykar, запущений у космос ракетою компанії SpaceX. Про це повідомило агентство Anadolu.

Запуск здійснено з бази Ванденберг у США. Супутник відправлений до космосу в рамках місії Transporter-12.

«Після досягнення 20-річної мети ми просунулися трохи далі і розпочали космічні дослідження», – повідомив голова ради директорів компанії Baykar Сельчук Байрактар, коментуючи запуск супутника.

За його словами, у рамках проєкту Fergani турецька компанія має намір створити систему глобального позиціонування. Він також повідомив, що випробування двигуна для супутника Fergani на перекисі водню було проведено у травні 2024 року.

Міністр промисловості та технологій Туреччини Мехмет Фатіх Каджир прокоментував запуск у космос першого супутника FGN-100-d1 компанії Fergani Space та ще 4 супутників компанії Plan-S.

Міністр у своїй публікації у соціальній мережі Х привітав турецькі компанії Fergani Space та Plan-S, які запустили в космос розроблені ними супутники. «Перший супутник Fergani FGN-100-d1 та 4 супутники Connecta IoT компанії Plan-S (Connecta IOT-5, 6, 7 та 8) вирушили в космос за допомогою ракети-носія SpaceX Transporter-12. Наша космічна екосистема відповідно до цілей Національної космічної програми зміцнюватиметься з кожним днем».

Нагадаємо, обмежена кількість космодромів у США загрожує країні формуванням заторів щодо запусків.

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Теги: Туреччина США космос SpaceX Байрактар

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