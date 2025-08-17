Чому F-16 став найпопулярнішим винищувачем у світі

F-16 зарекомендував себе як у повітряних боях, так і в наземних операціях

Однією з ключових переваг F-16 є доступна ціна

Американський винищувач F-16 Fighting Falcon, розроблений компанією Lockheed Martin, є найбільш поширеним бойовим літаком у світі. Він експортується більш ніж у 25 країн, а з 1978 року було збудовано понад 4600 одиниць. Експерти відзначають низку причин його популярності, повідомляє «Главком» із посиланням на Wion.

Однією з ключових переваг F-16 є доступна ціна. Вартість літака становить від $25 до $70 млн, що значно менше за новітні моделі, зокрема F-35. До того ж експлуатація коштує $8-27 тис. за годину, тоді як утримання стелс-винищувачів обходиться значно дорожче.

Ще одним фактором є просте обслуговування та доступність запчастин. Для підготовки до польоту F-16 потребує близько 16 годин технічної роботи на одну годину в небі, що менше, ніж у більш сучасних моделей. Стандартизовані деталі й широка мережа техпідтримки у різних країнах дозволяють швидко та дешево ремонтувати літаки.

F-16 також відомий своєю продуктивністю. Літак оснащений потужним одномоторним двигуном, сучасним радаром і системами управління польотом. Він має до 11 станцій озброєння та може виконувати широкий спектр завдань. Завдяки модернізаціям, зокрема радару AESA та оновленим кабінам, F-16 досі залишається конкурентним у сучасних боях.

Ще одна перевага – можливість легкої модернізації. Конструкція літака дозволяє інтегрувати понад 180 типів озброєння і зберігає ресурс у 12 тис. льотних годин, що забезпечує до 40 років експлуатації без потреби масової заміни парку.

Попит на F-16 продовжує зростати. Літак активно закуповують як країни НАТО, так і держави Азії та Близького Сходу. Лише у 2025 році було оформлено понад 100 нових замовлень.

Аналітики підкреслюють, що F-16 зарекомендував себе як у повітряних боях, так і в наземних операціях. Баланс вартості, ефективності й простоти обслуговування зробив його справжнім «робочим конем» для багатьох армій світу.

Нагадаємо, українські військові аеродроми залишаються однією з головних цілей російських повітряних атак, однак Збройним силам України вдалося уникнути втрат західних винищувачів під час таких ударів. Про це пише «Главком» із посиланням на Business Insider.

Видання підкреслює, що ключову роль для Повітряних сил України відіграють розосередження та мобільність. Оскільки країна не мала змоги збудувати повноцінну інфраструктуру для обслуговування винищувачів F-16, було обрано альтернативну стратегію.