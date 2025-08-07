Головна Країна Суспільство
Командувач армійської авіації розповів, хто придумав використовувати спортивні Як-52 для збивання «шахедів»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Командувач армійської авіації розповів, хто придумав використовувати спортивні Як-52 для збивання «шахедів»
Льотчик Костянтин Оборін одним з перших випробовував можливості Як-52 у боротьбі з ворожими БпЛА
колаж: glavcom.ua

Павло Бардаков: «Легкі літаки перекривають той діапазон, де не можуть працювати вертольоти»

Командувач армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ Павло Бардаков розповів, що ідея використовувати спортивні літаки Як-52 для знищення ворожих безпілотників належить авіалюбителям. Бардаков підкреслив, що використання таких машин – це «добре забуте, але вчасно переосмислене старе», що дозволяє перекривати ті діапазони, де не може працювати інша авіація. Про це він розповів у матеріалі «Авіаційна мобілізація. Як спортивні літачки збивають «шахеди» для «Главкома».

За словами полковника Бардакова, ідея виникла у перші роки повномасштабного вторгнення. Голова Союзу ветеранів Афганістану та директор авіаклубу «Одеса» Костянтин Оборін (позивний «Камікадзе») разом з однодумцями почали задіювати літаки авіаклубу для боротьби з повітряними атаками на півдні країни. Накопичений ними досвід довів, що такий варіант є можливим та ефективним.

Світла пам’ять. Героям слава! Нещодавно, 23 липня, в Одесі попрощалися з Костянтином Оборіним. 63-річний авіатор загинув, виконуючи бойове завдання.
Льотчик Костянтин Оборін одним з перших випробовував можливості Як-52 у боротьбі з ворожими БпЛА
Льотчик Костянтин Оборін одним з перших випробовував можливості Як-52 у боротьбі з ворожими БпЛА
фото з відкритих джерел

«На основі цього досвіду почалося застосування легких літаків в армійській авіації. Ідею підтримали головнокомандувач Сирський та командування Сухопутних військ», – згадує Бардаков. Наприкінці липня – на початку серпня 2024 року в ЗСУ була сформована перша ескадрилья Як-52. «Костянтин Оборін дуже багато зробив для її становлення», – наголосив командувач.

З початку 2024 року військове керівництво вирішило залучити до боротьби з безпілотниками і вертольоти. За словами офіцера одного з вертолітних підрозділів Романа, для цього були розроблені спеціальні програми та сформовані вертолітні загони, які діють по всій країні. Вони працюють у взаємодії з Повітряними силами та мобільними вогневими групами.

«На початку 2024 року військове керівництво прийняло рішення про боротьбу з «шахедами» силами армійської авіації. Завдання було для нас новим і доволі незвичним, адже теоретично вертольоти можуть використовуватись по ураженню малошвидкісних, маломаневрених цілей, проте досі лише одиниці з наших льотчиків намагалися робити щось подібне, – розповідає «Главкому» Роман. – Ми розробили відповідну програму, випробували її на полігоні, і результати довели, що це дієво».

Він додав, що під час «полювання» існує загроза ураження уламками підбитого дрона, що нещодавно спричинило загибель пілота F-16 Максима Устименка. Проте, низька швидкість вертольотів дає екіпажу більше часу на маневр.

Командувач Павло Бардаков наголосив на критичній потребі оновлення авіаційного парку, адже армійська авіація досі воює на старих моделях Мі-8, Мі-17, Мі-24.

Малюнок прикрашає гелікоптер, але не приховає його вік. Армійська авіація воєю на старих радянських машинах, деяким майже 50 років.
Малюнок прикрашає гелікоптер, але не приховає його вік. Армійська авіація воєю на старих радянських машинах, деяким майже 50 років.
фото: Армійська авіація Сухопутних військ ЗСУ

«Звісно, ми потребуємо оновлення нашого авіаційного парку. Нові вертольоти західного зразка забезпечать кращу маневреність та більшу швидкість, що на сьогодні критично важливо. Це дозволить значно підвищити ефективність ураження повітряних цілей, враховуючи те, що їхня швидкість (швидкість російських ударних БпЛА – «Главком») також зростає», – констатує командувач армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ Павло Бардаков.

Західні зразки забезпечили б кращу маневреність та ефективність, але поки що, за його словами, «в бій ідуть одні старики».

Нагадаємо, рік тому в ЗСУ з’явився незвичайний бойовий підрозділ – ескадрилья Як-52, легких спортивно-тренувальних літаків. Ці літачки «мобілізували» з цивільної авіації для боротьби з безпілотниками-розвідниками, а віднедавна вони підіймаються в небо на полювання за «шахедами». І роблять це успішно, стверджує Павло Бардаков, командувач армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. 

В одному повітряному бою Як-52 може знищити кілька «шахедів». Дуло автомата, виставлене з вікна, є вбивчим аргументом для російського повітряного хижака.

Ідея, якій на початку великої війни дали старт добровольці з авіаклубів, виправдала себе в бою і зараз масштабується. 

Командувач армійської авіації розповів, хто придумав використовувати спортивні Як-52 для збивання «шахедів»
Командувач армійської авіації розповів, хто придумав використовувати спортивні Як-52 для збивання «шахедів»
