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Мобільність замість баз: як Україні вдається зберегти свої винищувачі F-16

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Мобільність замість баз: як Україні вдається зберегти свої винищувачі F-16
Україна не мала змоги збудувати повноцінну інфраструктуру для обслуговування винищувачів F-16, тому обрала альтернативну стратегію
фото: Мілітарний

Ключову роль для Повітряних сил України відіграють розосередження та мобільність

Українські військові аеродроми залишаються однією з головних цілей російських повітряних атак, однак Збройним силам України вдалося уникнути втрат західних винищувачів під час таких ударів. Про це пише «Главком» із посиланням на Business Insider.

Видання підкреслює, що ключову роль для Повітряних сил України відіграють розосередження та мобільність. Оскільки країна не мала змоги збудувати повноцінну інфраструктуру для обслуговування винищувачів F-16, було обрано альтернативну стратегію.

Американський генерал Джеймс Хекер пояснює, що українська авіація зазнала мінімальних втрат на землі саме завдяки гнучкому підходу: літаки майже ніколи не використовують один і той самий аеродром для злету й посадки.

Замість традиційних авіабаз Україна застосовує мобільні комплекси, змонтовані на вантажівках. Один з таких комплексів включає командний пункт, місця для планування місій і брифінгів пілотів, а також простір для відпочинку особового складу. Інший забезпечує майстерню для випробувань і підготовки озброєння, а також транспорт для встановлення боєприпасів на літаки.

Для порівняння, Росія тривалий час не вдавалася до розосередження своїх літаків і почала це робити лише після серії успішних атак Сил оборони України на її аеродроми за допомогою безпілотників. Саме тому, за словами журналістів, українські удари по російських авіабазах виявилися ефективнішими, ніж спроби РФ знищити українську авіацію.

Раніше ми писали, що Міністерство оборони показало світлини мобільних комплексів обслуговування винищувачів F-16. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Повітряні сили ЗСУ отримали два технічні хаби для обслуговування літаків та авіаційного озброєння. Також передано один комплекс планування місій.

«Як очікується, передані мобільні комплекси розв’яжуть проблему мобільності, а також зроблять можливим виїзд до літаків, які здійснили вимушений маневр або аварійну посадку. Крім того, вони мають пришвидшити процес обслуговування та дати змогу залучати до нього менше людей», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, українські винищувачі F-16 та Mirage спільно з літаками НАТО будуть координуватися в єдиній цифровій системі.

Теги: авіація Україна винищувач аеродром F-16

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