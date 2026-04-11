Екіпаж Artemis II повернувся на Землю

Капсула «Оріон»
фото: NASA

Успіх Artemis 2 став важливим етапом для NASA

Космічний корабель Orion із чотирма астронавтами на борту успішно завершив десятиденну місію навколо Місяця, приводнившись у Тихому океані поблизу Каліфорнії. Це перша пілотована подорож за межі навколоземної орбіти за понад пів століття. Попри тимчасові труднощі зі зв'язком одразу після посадки, стан екіпажу оцінюють як відмінний, а сама процедура входу в атмосферу пройшла штатно. Про це пише «Главком».

Після підтвердження стабільності капсули водолази ВМС США перевірять стан корабля та допоможуть астронавтам вийти на спеціальну надувну платформу. Евакуація кожного члена екіпажу відбуватиметься за допомогою гелікоптера: астронавтів по черзі підніматимуть у спеціальних кошиках і доправлятимуть на борт десантного корабля USS John P. Murtha.

На борту судна на команду чекає перший медичний огляд. Лікарі мають зафіксувати, як організм адаптується до повернення гравітації після перебування у невагомості. Окремо спеціалізована група фахівців підніме саму капсулу Orion із води для подальшого транспортування на базу.

Після морської операції екіпаж доправлять до Космічного центру Джонсона в Г'юстоні для тривалого обстеження та серії тестів. Фахівці вивчатимуть фізичну адаптацію астронавтів та їхню здатність виконувати завдання після тривалих космічних перельотів.

Успіх Artemis II став критично важливим етапом для NASA. Бездоганне відпрацювання всіх етапів – від входу в атмосферу на швидкості 40 000 км/год до безпечного повернення астронавтів на сушу –фактично відкриває шлях до наступних місій, головною метою яких є висадка людини на поверхню Місяця.

Як відомо, 2 квітня о 01:24 за київським часом NASA здійснило історичний запуск місії Artemis ІІ з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Ракета Space Launch System (SLS) разом із кораблем Orion стартувала без відхилень від графіка, успішно вивівши екіпаж на траєкторію польоту до супутника Землі. 

Нагадаємо, що екіпаж місії Artemis II встановив новий історичний рекорд. Астронавти віддалилися від Землі на найбільшу відстань за всю історію пілотованих польотів. 

За даними агентства, під час обльоту Місяця космічний корабель Orion досяг відстані близько 406 тис. кілометрів від Землі. Таким чином екіпаж перевершив попередній рекорд місії «Аполлон-13» 1970 року приблизно на 6,5 тис. кілометрів.

