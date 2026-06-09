Росіяни встановили у «Калібри» касетну бойову частину – Міноборони

Росія модернізувала ракети «Калібр» та повернулася до імпортної електроніки

Російські крилаті ракети «Калібр» від початку повномасштабного вторгнення зазнали двох суттєвих модифікацій, зокрема отримали касетну бойову частину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

Міноборони України повідомляє, що з 2022-го до початку 2026 року РФ використовувала «Калібри» виключно з осколково-фугасною бойовою частиною, то цієї весни ситуація змінилася.

Касетна бойова частина збільшує площу уражень

Фахівці Міноборони вперше зафіксували у збитих ракетах касетну бойову частину. Ворог пішов на цей крок, щоб збільшити площу ураження та ефективніше атакувати розосереджені цілі.

Аналіз уламків також виявив проблеми окупантів із власною елементною базою:

2023–2024 роки: Росія намагалася поступово перейти на компоненти власного виробництва.

Росія намагалася поступово перейти на компоненти власного виробництва. 2025–2026 роки: Дослідження бортової цифрової обчислювальної машини ракети, виготовленої у 2025 році, показало повернення до імпортних компонентів.

Військові припускають, що російська електроніка суттєво погіршувала точність наведення, тому виробник знову почав використовувати іноземні деталі.

Міністерство оборони вже встановило всіх іноземних виробників електроніки для «Калібрів», а також ключових конструкторів та керівників підприємств РФ, причетних до виробництва. Цю інформацію передано для розширення міжнародних санкцій.

Крилаті ракети морського базування сімейства «Калібр» є однією з головних складових російського ракетного терору проти України. Вони призначені для ураження наземних, морських надводних та підводних цілей.



Конструкція та технічні характеристики ракети «Калібр»

«Калібр» складається з кількох основних частин:

стартового двигуна;

маршового двигуна;

апаратурного відсіку;

бойової частини;

паливних баків;

головки самонаведення.

Діаметр корпусу – 533 мм, розмах крил – 1,7 м, довжина – від 6 до 8 м залежно від виконання (експортні варіанти дещо коротші). Маса бойової частини – 450 кг.

«Главком» писав, що СБУ заочно повідомила підозру командиру російського підводного човна, з якого здійснювали обстріли України ракетами «Калібр». Солдат не лише здійснював воєнні злочини проти України, але й перейшов на бік ворога після служби в ЗСУ. Підозру від СБУ отримав командира бойової частини № 1 російського підводного човна класу 636.3 «Варшавянка» Олексій Ольховський. У 2012 році солдат проходив службу в ЗСУ у Криму, після окупації Росією території півострова, Ольховський перейшов на бік ворога.