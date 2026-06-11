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Google оновила тариф AI Plus: менша ціна і більше місця у хмарі

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Google оновила тариф AI Plus: менша ціна і більше місця у хмарі
В Україні тариф доступний за 54,99 грн/міс. протягом перших трьох місяців
фото ілюстративне

Кансал: підписники побачать нову ціну під час наступного списання

Google знизила вартість тарифного плану AI Plus із $8 до $5 на місяць і вдвічі збільшила обсяг хмарного сховища – з 200 до 400 ГБ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис керівника продуктів Google Вікаса Кансала у соцмережі X.

Google оновила тариф AI Plus: менша ціна і більше місця у хмарі фото 1

Зміни набули чинності 8 червня 2026 року. Чинні передплатники побачать збільшений обсяг сховища найближчими днями, а нову ціну – під час наступного списання коштів.

В Україні тариф доступний за 54,99 грн на місяць протягом перших трьох місяців, далі – 224,99 грн на місяць. Стандартна ціна не змінилася порівняно з моментом запуску, проте обсяг сховища зріс удвічі.

Що входить до AI Plus

AI Plus – найдешевший спосіб отримати доступ до моделі Gemini 3 Pro та інструмента Deep Research. Раніше ці функції були доступні лише в дорожчому тарифі AI Pro, однак AI Plus пропонує нижчу ціну з суворішими обмеженнями на використання.

Google оновила тариф AI Plus: менша ціна і більше місця у хмарі фото 2

Після Google I/O 2026 компанія також оголосила про нові можливості в межах цього тарифу:

  • ШІ-інструменти для роботи з електронною поштою;
  • агент Daily Brief, який підсумовує заплановані події дня в застосунку Gemini;
  • доступ до Gemini Omni – нової моделі для створення відео з будь-якого типу вхідних даних.

Як AI Plus виглядає на тлі конкурентів

$5 на місяць – помітно менше, ніж просять конкуренти. ChatGPT Plus від OpenAI коштує $20 на місяць (для українців – близько $24 з урахуванням ПДВ), Microsoft Copilot Pro – $30. Навіть пільговий тариф OpenAI для Індії та Індонезії стартує від $4,5. Google відверто б'є по ціні, розширюючи доступ до AI Plus щонайменше на 40 країн – зокрема й Україну.

Нагадаємо, «Главком» раніше аналізував, скільки коштують найпопулярніші ШІ-сервіси для українців станом на лютий 2026 року.

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Теги: Google штучний інтелект відео соцмережі

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