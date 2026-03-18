Британія та Україна підписали меморандум про співпрацю в космосі

Єгор Голівець
Сторони домовилися про обмін досвідом і розвиток спільних ініціатив
Угода відкриває спільні проєкти, обмін даними та підтримку космічного сектору України

Велика Британія та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає розширення співпраці у космічній сфері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт британського уряду.

Документ підписали у посольстві України в Лондоні виконавчий директор Космічного агентства Великої Британії Пол Бейт та посол України Валерій Залужний. Це перша угода між британським Космічним агентством і Державним космічним агентством України.

У британському уряді зазначили, що меморандум спрямований на поглиблення співпраці у космічній сфері та відповідає цілям стратегічного партнерства між Україною і Великою Британією, розрахованого на 100 років.

Очікується, що угода сприятиме обміну інформацією та експертизою, розвитку спільних ініціатив, а також підтримці цивільних і комерційних космічних проєктів.

Крім того, Космічне агентство Великої Британії цього тижня виділить 100 тисяч євро на підтримку спільної програми з Європейським космічним агентством і Держкосмосом України.

Першим проєктом стане ініціатива з аграрного та екологічного моніторингу із застосуванням супутникових даних. Він також наголосив, що документ відкриває новий етап співпраці та створює можливості для розвитку інновацій і використання космічних технологій в інтересах України.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розповів про тристоронню зустріч з британським премʼєром Кіром Стармером та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили спільне виробництво зброї та координацію для посилення оборони України й Європи. Окремо йшлося про зміцнення ППО, забезпечення ракетами та реалізацію рішень у форматі «Рамштайн».

