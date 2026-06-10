Головна Техно HiTech
search button user button menu button

OpenAI готує найбільше перезавантаження ChatGPT

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
OpenAI готує найбільше перезавантаження ChatGPT
Компанія OpenAI готується до масштабної модернізації ChatGPT
фото: АР

Компанія інтегрує ШІ-агентів та інструменти автоматизації, щоб вийти за межі класичного текстового вікна

Компанія OpenAI готується до масштабної модернізації ChatGPT, яка може стати найзначнішою з моменту запуску сервісу наприкінці 2022 року. Перші етапи глобального оновлення платформи можуть стартувати вже найближчими тижнями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Головна ідея радикальних змін полягає в тому, щоб остаточно вивести ChatGPT за межі звичного формату простого чат-бота. Розробники прагнуть створити єдину мультифункціональну платформу, яка поєднає в собі різні інструменти штучного інтелекту та дозволить виконувати надскладний спектр завдань в одному середовищі.

Особливий акцент у майбутньому перезавантаженні планується зробити на так званих ШІ-агентах. На відміну від поточних мовних моделей, які лише відповідають на запити або генерують текст, автономні агенти здатні самостійно виконувати комплексні доручення користувачів у фоновому режимі – від планування подорожей та моніторингу даних до взаємодії із зовнішніми цифровими сервісами та додатками.

Якщо заплановані зміни буде повністю реалізовано, ChatGPT поступово перетвориться на багатофункціональний цифровий центр. Користувачі отримають повноцінну робочу екосистему для створення контенту, глибокого програмування та повної автоматизації рутинних завдань.

Важливу роль у новій стратегії OpenAI має відіграти технологія Codex – спеціалізований інструмент для автоматизації процесів розробки та генерації якісного програмного коду.

За інформацією джерел, знайомих із внутрішньою кухнею компанії, саме корпоративні рішення, бізнес-ліцензії та вузькоспеціалізовані продукти для розробників сьогодні забезпечують OpenAI левову частку прибутків. Саме тому розробники мають намір активніше інтегрувати професійні інструменти кодингу та аналітики безпосередньо в загальну екосистему ChatGPT, зробивши їх доступнішими для ширшої аудиторії «нетехнічних» користувачів.

Глобальна трансформація ChatGPT відбувається в умовах надзвичайно жорсткої конкуренції на світовому ринку штучного інтелекту, де технологічні гіганти на кшталт Google, Microsoft, Anthropic та Meta щомісяця презентують власні інновації.

Водночас великі інвестори очікують від керівництва OpenAI більш чіткої, стабільної бізнес-моделі та подальшого стрімкого зростання фінансових доходів. Це суттєво підсилює потребу в розширенні функціональності платформи, перетворюючи ChatGPT із розважального або довідкового сервісу на незамінний щоденний інструмент для великого бізнесу та індивідуальних спеціалістів.

Нагадаємо, сучасні цифрові платформи докорінно змінили механізми поширення інформації та формування суспільної довіри, зануривши людство у стан перманентного стресу. Відомий ізраїльський історик і мислитель Ювал Ной Харарі переконаний, що алгоритми провідних соціальних мереж навчилися філігранно утримувати увагу користувачів, штучно експлуатуючи їхні найпростіші та найгостріші емоційні реакції.

Читайте також:

Теги: ChatGPT штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп залишився без головних радників із питань штучного інтелекту
Хвиля відставок накрила команду Трампа: що сталося
Сьогодні, 08:19
Уряд уже підтримав це рішення, тож найближчим часом новітні інструменти почнуть працювати на практиці
Штучний інтелект у ЦНАПах: Кабмін інтегрує помічників у Платформу Центрів Дія
5 червня, 17:00
Майже половина молодих людей у світі каже, що бути самотнім спокійніше, ніж мати партнера
Зумери масово відмовляються від побачень: що таке «соло-максинг»
31 травня, 01:40
Трамп послабив агентство, яке захищає енергетику та інфраструктуру США
Axios: Трамп послабив головне кібервідомство США
26 травня, 15:03
Штучний інтелект рекомендуватиме двох або трьох суддів на кожен матч чемпіонату Іспанії
Штучний інтелект допомагатиме оцінювати роботу суддів у чемпіонаті Іспанії з футболу
22 травня, 09:59
Завдяки штучному інтелекту сьогодні можна створювати реалістичні фото й відео за лічені хвилини
Кіберполіція пояснила, як розпізнати фейки, створені штучним інтелектом
20 травня, 08:55
Мальта перша держава у Європі зробила ChatGPT Plus безкоштовним для населення
Європейська країна зробила ChatGPT Plus безкоштовним для всіх жителів: про кого йдеться
18 травня, 16:56
Київ робить ставку на масове виробництво дешевших безпілотників і ракет
Reuters: США та Європа заздрять українським оборонним технологіям
18 травня, 01:45
Перший півфінал Євробачення 2026 транслюватиметься 12 травня
Євробачення 2026. ШІ назвав переможців першого півфіналу
12 травня, 16:01

HiTech

OpenAI готує найбільше перезавантаження ChatGPT
OpenAI готує найбільше перезавантаження ChatGPT
Росіяни встановили у «Калібри» касетну бойову частину – Міноборони
Росіяни встановили у «Калібри» касетну бойову частину – Міноборони
Британія використовуватиме штучний інтелект в суді
Британія використовуватиме штучний інтелект в суді
ChatGPT отримає глобальне оновлення до «супердодатку»
ChatGPT отримає глобальне оновлення до «супердодатку»
ШІ уже навчився «зламувати» людей: ізраїльський історик попередив про небезпеку
ШІ уже навчився «зламувати» людей: ізраїльський історик попередив про небезпеку
Розробник Claude просить зробити паузу у розвитку штучного інтелекту
Розробник Claude просить зробити паузу у розвитку штучного інтелекту

Новини

США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
Сьогодні, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
Вчора, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
Вчора, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
Вчора, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
Вчора, 18:55
Вибух авто у Підмосков'ї: ліквідовано полковника, який відповідав за постачання ракет і снарядів (відео)
Вчора, 18:38

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua