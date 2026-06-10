OpenAI готує найбільше перезавантаження ChatGPT

Компанія інтегрує ШІ-агентів та інструменти автоматизації, щоб вийти за межі класичного текстового вікна

Компанія OpenAI готується до масштабної модернізації ChatGPT, яка може стати найзначнішою з моменту запуску сервісу наприкінці 2022 року. Перші етапи глобального оновлення платформи можуть стартувати вже найближчими тижнями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Головна ідея радикальних змін полягає в тому, щоб остаточно вивести ChatGPT за межі звичного формату простого чат-бота. Розробники прагнуть створити єдину мультифункціональну платформу, яка поєднає в собі різні інструменти штучного інтелекту та дозволить виконувати надскладний спектр завдань в одному середовищі.

Особливий акцент у майбутньому перезавантаженні планується зробити на так званих ШІ-агентах. На відміну від поточних мовних моделей, які лише відповідають на запити або генерують текст, автономні агенти здатні самостійно виконувати комплексні доручення користувачів у фоновому режимі – від планування подорожей та моніторингу даних до взаємодії із зовнішніми цифровими сервісами та додатками.

Якщо заплановані зміни буде повністю реалізовано, ChatGPT поступово перетвориться на багатофункціональний цифровий центр. Користувачі отримають повноцінну робочу екосистему для створення контенту, глибокого програмування та повної автоматизації рутинних завдань.

Важливу роль у новій стратегії OpenAI має відіграти технологія Codex – спеціалізований інструмент для автоматизації процесів розробки та генерації якісного програмного коду.

За інформацією джерел, знайомих із внутрішньою кухнею компанії, саме корпоративні рішення, бізнес-ліцензії та вузькоспеціалізовані продукти для розробників сьогодні забезпечують OpenAI левову частку прибутків. Саме тому розробники мають намір активніше інтегрувати професійні інструменти кодингу та аналітики безпосередньо в загальну екосистему ChatGPT, зробивши їх доступнішими для ширшої аудиторії «нетехнічних» користувачів.

Глобальна трансформація ChatGPT відбувається в умовах надзвичайно жорсткої конкуренції на світовому ринку штучного інтелекту, де технологічні гіганти на кшталт Google, Microsoft, Anthropic та Meta щомісяця презентують власні інновації.

Водночас великі інвестори очікують від керівництва OpenAI більш чіткої, стабільної бізнес-моделі та подальшого стрімкого зростання фінансових доходів. Це суттєво підсилює потребу в розширенні функціональності платформи, перетворюючи ChatGPT із розважального або довідкового сервісу на незамінний щоденний інструмент для великого бізнесу та індивідуальних спеціалістів.

Нагадаємо, сучасні цифрові платформи докорінно змінили механізми поширення інформації та формування суспільної довіри, зануривши людство у стан перманентного стресу. Відомий ізраїльський історик і мислитель Ювал Ной Харарі переконаний, що алгоритми провідних соціальних мереж навчилися філігранно утримувати увагу користувачів, штучно експлуатуючи їхні найпростіші та найгостріші емоційні реакції.