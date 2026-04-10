Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Астронавти «Артеміди II» вирушили на Землю після польоту до Місяця

Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Екіпаж місії «Артеміда-2» змушений ділити тісний простір на борту космічного корабля «Оріон» під час повернення додому
фото: NASA

Капсула Orion пройде атмосферу із радіопаузою і приводниться в океані після 10-денної місії

Екіпаж місії «Артеміди II», який здійснив перший за понад 50 років пілотований політ до Місяця, розпочав повернення на Землю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Фінальний етап місії стартував із відділення капсули екіпажу Orion від сервісного модуля. Далі корабель увійде в атмосферу Землі, під час чого очікується приблизно шестихвилинне відключення радіозв’язку.

Після цього капсула має спуститися на парашутах у Тихий океан поблизу узбережжя Сан-Дієго. На борту Orion перебувають чотири астронавти: американці Рід Вайзман, Віктор Гловер і Крістіна Кох, а також канадець Джеремі Гансен.

Таким чином, вони стали першими астронавтами, які здійснили політ до Місяця з часів програми «Аполлон» 1960-1970-х років. Водночас Гловер, Кох і Гансен увійшли в історію як перший темношкірий астронавт, перша жінка та перший негромадянин США відповідно, які взяли участь у такій місії.

Місія «Артеміди II» тривала 10 днів і стала ключовим етапом підготовки до майбутньої висадки людей на поверхню Місяця.

Нагадаємо, що космонафти раніше вийшли на фінальний і найризикованіший етап десятиденної подорожі навколо Місяця – входження в атмосферу Землі на надвисокій швидкості перед приземленням.

Під час цього етапу капсула рухатиметься зі швидкістю близько 40 тисяч кілометрів на годину. Це створює екстремальні умови для екіпажу та техніки.

Щоб витримати сильні перевантаження під час гальмування, члени екіпажу використовують спеціальні сольові таблетки та компресійний одяг. Це допомагає уникнути різкого відтоку крові від мозку до нижньої частини тіла.

Найнебезпечніша частина – так званий «вогняний етап». Під час входження в атмосферу навколо капсули утворюється плазма, яка на кілька хвилин повністю блокує радіозв’язок із Землею.

Теги: космос NASA Місяць

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Астронавти «Артеміди II» вирушили на Землю після польоту до Місяця
Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua