Астронавти «Артеміди II» вирушили на Землю після польоту до Місяця

Екіпаж місії «Артеміда-2» змушений ділити тісний простір на борту космічного корабля «Оріон» під час повернення додому

Капсула Orion пройде атмосферу із радіопаузою і приводниться в океані після 10-денної місії

Екіпаж місії «Артеміди II», який здійснив перший за понад 50 років пілотований політ до Місяця, розпочав повернення на Землю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Фінальний етап місії стартував із відділення капсули екіпажу Orion від сервісного модуля. Далі корабель увійде в атмосферу Землі, під час чого очікується приблизно шестихвилинне відключення радіозв’язку.

Після цього капсула має спуститися на парашутах у Тихий океан поблизу узбережжя Сан-Дієго. На борту Orion перебувають чотири астронавти: американці Рід Вайзман, Віктор Гловер і Крістіна Кох, а також канадець Джеремі Гансен.

Таким чином, вони стали першими астронавтами, які здійснили політ до Місяця з часів програми «Аполлон» 1960-1970-х років. Водночас Гловер, Кох і Гансен увійшли в історію як перший темношкірий астронавт, перша жінка та перший негромадянин США відповідно, які взяли участь у такій місії.

Місія «Артеміди II» тривала 10 днів і стала ключовим етапом підготовки до майбутньої висадки людей на поверхню Місяця.

Нагадаємо, що космонафти раніше вийшли на фінальний і найризикованіший етап десятиденної подорожі навколо Місяця – входження в атмосферу Землі на надвисокій швидкості перед приземленням.

Під час цього етапу капсула рухатиметься зі швидкістю близько 40 тисяч кілометрів на годину. Це створює екстремальні умови для екіпажу та техніки.

Щоб витримати сильні перевантаження під час гальмування, члени екіпажу використовують спеціальні сольові таблетки та компресійний одяг. Це допомагає уникнути різкого відтоку крові від мозку до нижньої частини тіла.

Найнебезпечніша частина – так званий «вогняний етап». Під час входження в атмосферу навколо капсули утворюється плазма, яка на кілька хвилин повністю блокує радіозв’язок із Землею.