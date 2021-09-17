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    Електричний літак Rolls-Royce вперше піднявся у небо (відео)

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    Rolls-Royce готує свій перший електричний літак - Електричний літак Rolls-Royce вперше піднявся у небо (відео)
    Rolls-Royce готує свій перший електричний літак
    Фото: Rolls-Royce

    Літак Spirit of Innovation, який працює на електриці, пробув у повітрі 15 хвилин

    Електричний літак Spirit of Innovation британської компанії Rolls-Royce зробив свій перший політ, який тривав близько 15 хвилин. Виробник підтвердив, що випробування пройшли успішно і проєкт переходить у фазу льотних випробувань, повідомляє видання ITC.

    Spirit of Innovation приводиться в рух трьома електромоторами. Сумарна потужність двигунів перевищує 500 кінських сил. Дальність польоту – 320 км на одній зарядці.

    Очікується, що в майбутньому електричний літак Rolls-Royce зможе розвинути швидкість понад 480 кілометрів на годину та встановити новий світовий рекорд. Чинний рекорд швидкості в категорії «електричні літаки з максимальною злітною масою до 1000 кілограмів» був встановлений в 2016 році літаком Siemens Extra 330LE і становить 337,5 кілометрів на годину.

    Коли Rolls-Royce планує спробувати побити чинний рекорд, не уточнюється.

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    Теги: Електромобілі літак Rolls-Royce
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    Електричний літак Rolls-Royce вперше піднявся у небо (відео)