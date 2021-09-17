Електричний літак Rolls-Royce вперше піднявся у небо (відео)

Літак Spirit of Innovation, який працює на електриці, пробув у повітрі 15 хвилин

Електричний літак Spirit of Innovation британської компанії Rolls-Royce зробив свій перший політ, який тривав близько 15 хвилин. Виробник підтвердив, що випробування пройшли успішно і проєкт переходить у фазу льотних випробувань, повідомляє видання ITC.

Spirit of Innovation приводиться в рух трьома електромоторами. Сумарна потужність двигунів перевищує 500 кінських сил. Дальність польоту – 320 км на одній зарядці.

Очікується, що в майбутньому електричний літак Rolls-Royce зможе розвинути швидкість понад 480 кілометрів на годину та встановити новий світовий рекорд. Чинний рекорд швидкості в категорії «електричні літаки з максимальною злітною масою до 1000 кілограмів» був встановлений в 2016 році літаком Siemens Extra 330LE і становить 337,5 кілометрів на годину.

Коли Rolls-Royce планує спробувати побити чинний рекорд, не уточнюється.