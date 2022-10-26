Google невдовзі перестане підтримувати Windows 7 і 8.1

З наступного року Google Chrome більше не підтримуватиме Windows 7 та 8

Google рекомендує переходити на Windows 10 і 11

Компанія Google збирається припинити підтримку свого фірмового браузера на застарілих операційних системах Windows 7 і 8.1 з релізом версії Chrome v110. Про це повідомляє The Verge.

Останнє оновлення, яке підтримує застарілі ОС, вийде 7 лютого. Після цього користувачі «сімки» та «вісімки» перестануть отримувати оновлення для Chrome.

Видання зазначає, що зупинка підтримки 7 і 8.1 куди сильніше позначиться на користувачах, ніж вони думають. Для Chrome досить часто виходять оновлення захисту, що підвищують безпеку пристроїв і усувають різні загрози.

Google рекомендує переходити на Windows 10 і 11.

Варто зауважити, що хоча з релізу Windows 10 пройшло вже сім років, старі версії все ще користуються неабиякою популярністю. Так, за даними на вересень 2022 року число активних користувачів «сімки» оцінюється як мінімум в 100 мільйонів. Ймовірно, до припинення підтримки системи на початку наступного року ці показники зміняться.

Нагадаємо, раніше команда Google запустила новий інструмент, який покликаний спростити процес видалення користувацьких даних із результатів пошуку. Варто зауважити, що дані видаляються тільки з пошукової видачі та видалення контактної інформації з пошуку Google, але не видаляються її з інших сайтів.

Разом з тим Google пропонує нову навчальну програму для українців.