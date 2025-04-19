Google здивував святковою анімацією до Великодня 2025

Цього разу компанія Google створила яскраву анімацію, присвячену Великодню

Компанія Google, відома своїми креативними підходами до святкування важливих подій, цього року знову здивувала користувачів, представивши святкову анімацію до Великодня 2025. Ця ініціатива стала частиною традиції Google Doodle, яка вже багато років радує людей по всьому світу, пише «Главком».

Цього разу компанія створила яскраву анімацію, присвячену Великодню, яка символізує радість, відродження та єднання. Google прагне не лише розважити користувачів, але й нагадати про важливість культурних традицій. Великодній Doodle підкреслює багатство святкових звичаїв, таких як розпис писанок, випікання пасок та святкування у колі родини.

Google регулярно створює Doodle для відзначення важливих свят, подій та історичних дат. Перший Doodle був запущений у 1998 році як повідомлення про відсутність засновників компанії під час фестивалю Burning Man. У 2000 році з’явився перший анімований Doodle, присвячений Хелловіну. З того часу команда «Doodlers» створила тисячі таких анімацій для різних країн і регіонів.

Великодні Doodle є традиційними для Google, і компанія щороку додає нові елементи, щоб зробити святкування більш інтерактивним та цікавим для користувачів. Цьогорічна анімація продовжує цю традицію, об’єднуючи технології та культурні традиції.

Нагадаємо, священник ПЦУ пояснив, що заборонено святити на Великдень. До великоднього кошика заборонено класти алкогольні напої. Про це зауважив священник, настоятель храму ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість» ПЦУ м. Кременчук, керівник ГО «Простір «Полум'я» Анатолій Куліш.

До слова, скільки коштують яйця перед Великоднем у Києві: огляд цін. Попри очікування зростання цін напередодні Великодня, великі мережі супермаркетів Києва приємно здивували покупців, влаштувавши акції та знизивши вартість на один з головних атрибутів святкового столу – яйця.

Також, верхівки пасок: новий маркетинговий тренд чи виклик традиціям? Роз'яснення митрополита Драбинка. Напередодні Пасхальних свят у супермаркетах України з'явився незвичний продукт – верхівки пасок. Ця новинка викликала неабиякий резонанс серед українців, ставши предметом обговорення у соціальних мережах та у релігійних колах. Традиційний святковий пасхальний хліб, який символізує початок нового життя і є важливою частиною Великоднього кошика, тепер отримав своє альтернативне продовження.



