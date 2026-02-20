Bloomberg: Експорт дронів з Китаю до Росії здійснюється новим маршрутом

За 11 місяців 2025 року Росія імпортувала китайських дронів через Таїланд на суму $125 млн

У центрі Бангкока, на 30-му поверсі престижної будівлі Chartered Square, розташований офіс компанії Skyhub Technologies Ltd., який виглядає майже неживим, проте є одним із найпотужніших каналів постачання китайських безпілотників до Росії. Розслідування Bloomberg виявило, що Таїланд перетворився на критично важливу транзитну точку, через яку товари подвійного використання потрапляють до Москви в обхід західних санкцій, пише «Главком».

Статистика свідчить про аномальний стрибок торгівлі: за 11 місяців 2025 року Росія імпортувала з Таїланду дронів на суму $125 млн. Це становить 88% від усього тайського експорту безпілотників і у вісім разів перевищує показники попереднього року. Майже весь цей обсяг попередньо закуповується в Китаї (на суму близько $186 млн за той самий період). Для порівняння: у 2022 році Таїланд взагалі не постачав дрони до Росії, а загальний експорт цієї продукції не досягав і мільйона доларів.

Основними гравцями на цьому ринку є дві компанії:

Skyhub Technologies: формально зареєстрована як фірма з прокату автомобілів, вона стала другим за величиною імпортером китайських дронів у країні. Зокрема, компанія закуповувала моделі EVO Max 4T від китайського гіганта Autel Robotics – ці дрони, хоч і розроблені для цивільних цілей, за даними російських джерел, демонструють високу ефективність у бойових умовах в Україні;

China Thai Corp. (тепер Lanto Global Logistics): ця фірма, що базується поблизу аеропорту Бангкока, уже потрапила під санкції Великої Британії за підтримку російської армії. Її дохід з 2022 року зріс у десятки разів, а сама компанія раніше була помічена в логістиці підсанкційної електроніки та напівпровідників для російських фірм.

Влада Таїланду визнає проблему, але заявляє, що наразі діє в межах чинного законодавства, яке не вимагає обов’язкової декларації кінцевого використання для імпорту дронів. Поки уряд вивчає можливість прийняття нових законів, Південно-Східна Азія стає ключовим регіоном для спостереження з боку західних служб з контролю за санкціями. На думку експертів, Росія дедалі частіше використовує саме такі перевалочні маршрути та фіктивні компанії, оскільки попередні канали через Казахстан чи ОАЕ стали надто ризикованими через посилення нагляду.

Ситуацію ускладнює те, що Таїланд паралельно зміцнює економічні та культурні зв’язки з РФ. Кількість російських туристів досягла рекорду, а росіяни стали одними з найбільших покупців тайської нерухомості. У такій атмосфері «пріоритету економічних зв’язків» контроль над технологіями подвійного використання залишається для Бангкока другорядним питанням, що дає Москві змогу безперешкодно нарощувати ресурси для ведення війни.

Нагадаємо, під час Мюнхенської безпекової конференції 2026 року постійний представник США при НАТО Метью Вітакер виступив із гострою критикою на адресу Пекіна. За його словами, Пекін надає «вирішальну підтримку» російській агресії, і саме від позиції Китаю залежить тривалість бойових дій.

Вітакер наголосив, що для зупинення кровопролиття китайському керівництву достатньо здійснити один телефонний дзвінок до Москви та припинити постачання технологій подвійного призначення. Він додав, що війна в Україні сьогодні «повністю підтримується Китаєм», який став ключовим економічним та технологічним донором Кремля.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін планує оголосити про «перемогу» у війні проти України, незважаючи на реальну ситуацію на фронті. Про це під час брифінгу заявив міністр оборони США Піт Гегсет.

«Путін готується оголосити про «перемогу» попри реальний стан справ. Цього можна очікувати, незалежно від того, яким буде результат. На щастя, хоробрість українців і союзників, які стояли поруч з ними, особливо на початку війни, стримувала і перемогла Путіна від досягнення того, чого він хотів, а це була вся Україна», – йдеться у заяві.