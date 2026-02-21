Головна Світ Політика
CNN: Китай розробляє ядерну зброю нового покоління
Китай уперше в своїй історії розпочав виробництво тактичної ядерної зброї малої потужності

Пекін активно модернізує свій стратегічний арсенал, створюючи ядерне озброєння нового типу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Згідно з даними американської розвідки, Китай провів щонайменше одне засекречене випробування на полігоні Лоп-Нур ще в червні 2020 року, чим імовірно порушив міжнародний мораторій. Метою цих дій є досягнення паритету зі США та Росією, а в деяких технічних аспектах – навіть отримання переваги над нинішніми лідерами ядерного клубу.

Аналіз зібраних даних дозволив офіційним особам США дійти висновку, що КНР зосередилася на розробці систем, здатних доставляти однією ракетою одразу кілька мініатюрних боєголовок. Крім того, Китай уперше в своїй історії розпочав виробництво тактичної ядерної зброї малої потужності. Експерти припускають, що такі засоби можуть бути використані в регіональних конфліктах поблизу кордонів країни, зокрема в разі військового втручання США для захисту Тайваню.

У звітах американського Міноборони зазначається, що Китай нарощує кількість боєголовок швидше за будь-яку іншу державу світу, хоча загальний обсяг його запасів поки що менший, ніж у Вашингтона чи Москви. Водночас китайське посольство у США відкидає ці звинувачення, називаючи висновки розвідки безпідставними маніпуляціями, що мають на меті виправдати ядерну гегемонію Сполучених Штатів. Пекін наполягає, що його ядерна політика залишається незмінною, а заяви про таємні випробування є спробою очорнити країну.

Як відомо, Російська Федерація зміцнює свої стратегічні обʼєкти в Арктиці та будує нові вздовж кордону з Фінляндією. Таку думку висловив міністр оборони Антті Хаккянен в інтерв'ю Euronews.

Хяккянен зазначив, що ключовий стратегічний потенціал Росії в регіоні зосереджений на півострові Кола, де розміщені ядерна зброя, підводні човни та далекобійні бомбардувальники. Саме тому Арктика залишається критично важливим напрямком для європейської оборони.

Нагадаємо, у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки 2026 року розгорнулася дискусія: європейські лідери вперше серйозно заговорили про створення власного ядерного арсеналу. Причиною став підрив довіри до США як гаранта безпеки після повернення Дональда Трампа в Білий дім та його сумнівів щодо пʼятої статті Статуту НАТО.

