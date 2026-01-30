Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Фінський метеоінститут: на Європу може впасти неконтрольована частина китайської ракети 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Фінський метеоінститут: на Європу може впасти неконтрольована частина китайської ракети 
За прогнозованою траєкторією, уламки можуть впасти на південь від Данії та в регіоні країн Балтії
фото з відкритих джерел

Точний час і місце падіння уламків стануть відомі лише після повторного входу в атмосферу

Друга ступінь китайської ракети-носія ZQ-3 R/B найближчим часом увійде в атмосферу Землі в неконтрольованому режимі, що може створити ризики для авіаційного руху в Європі. Про це повідомив Фінський метеорологічний інститут, передає «Главком».

За попередніми оцінками, об’єкт увійде в атмосферу в п’ятницю, 30 січня, близько 10:40 за київським часом, однак похибка може сягати до 10 годин через неконтрольований характер польоту. Точний час і місце падіння уламків стануть відомі лише після повторного входу в атмосферу.

За даними інституту, ZQ-3 R/B є надзвичайно великим фрагментом космічного сміття – його довжина становить 12-13 метрів, а маса близько 11 тонн. Через такі розміри існує ймовірність, що ступінь не згорить повністю в атмосфері, а частина уламків може досягти поверхні Землі.

За прогнозованою траєкторією, уламки можуть впасти на південь від Данії та в регіоні країн Балтії, що також може призвести до тимчасових обмежень авіаруху.

Моніторинг об’єкта здійснюється у межах європейської мережі космічного спостереження та відстеження (SST), яка регулярно оновлює прогнози щодо повторного входу великих об’єктів у атмосферу.

Нагадаємо, китайська ракета-носій Церера-1 зазнала невдачі під час запуску з космодрому Цзюцюань, що призвело до втрати трьох супутників. Проблема сталася на четвертому етапі польоту, через що довелося перервати місію

Читайте також:

Теги: ракета Китай Європа космос

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світ за правилами зламаний, прогнози більше не працюють
Прогнози більше не працюють. Як Путін, Трамп і Сі зламали світовий порядок
5 сiчня, 14:34
Чи чекати Україні реальних гарантій безпеки?
Коаліція охочих: що реально стоїть за обіцянками безпеки Україні
12 сiчня, 17:37
Наслідки атаки на Запоріжжя
Атака на українські міста: головне за ніч
2 сiчня, 05:49
Кая Каллас заявила про межі співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47
Опитування: кожен другий європеєць вважає Трампа ворогом
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34
WSJ: Сі Цзіньпін проводить масштабну «чистку» армії
WSJ: Сі Цзіньпін проводить масштабну «чистку» армії
25 сiчня, 23:02
Рустем Умєров зустрівся з радниками з питань національної безпеки низки європейських країн
До Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн
3 сiчня, 11:16
Нафтове родовище поблизу озера Маракайбо у Венесуелі
Reuters: США готові продавати Китаю венесуельську нафту, але є нюанс
23 сiчня, 09:40
ЄС та Індія відкрили ринки для 2 мільярдів людей
ЄС підписав угоду про вільну торгівлю з Індією
27 сiчня, 10:14

Соціум

Фінський метеоінститут: на Європу може впасти неконтрольована частина китайської ракети 
Фінський метеоінститут: на Європу може впасти неконтрольована частина китайської ракети 
Президент Чехії відреагував на чутки про його відпочинок у маєтку Андрія Єрмака
Президент Чехії відреагував на чутки про його відпочинок у маєтку Андрія Єрмака
Смерть українського банкіра Адаріча в Мілані: що наразі відомо про можливе вбивство
Смерть українського банкіра Адаріча в Мілані: що наразі відомо про можливе вбивство
Кремль заперечив дані про 1,2 млн втрачених військових у війні з Україною
Кремль заперечив дані про 1,2 млн втрачених військових у війні з Україною
У Португалії шторм «Крістін» забрав життя пʼятьох людей
У Португалії шторм «Крістін» забрав життя пʼятьох людей
Масові блекаути й заблоковані автомагістралі: США потерпають від зимового шторму
Масові блекаути й заблоковані автомагістралі: США потерпають від зимового шторму

Новини

РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
28 сiчня, 11:17

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua