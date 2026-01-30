Фінський метеоінститут: на Європу може впасти неконтрольована частина китайської ракети 

За прогнозованою траєкторією, уламки можуть впасти на південь від Данії та в регіоні країн Балтії

Точний час і місце падіння уламків стануть відомі лише після повторного входу в атмосферу

Друга ступінь китайської ракети-носія ZQ-3 R/B найближчим часом увійде в атмосферу Землі в неконтрольованому режимі, що може створити ризики для авіаційного руху в Європі. Про це повідомив Фінський метеорологічний інститут, передає «Главком».

За попередніми оцінками, об’єкт увійде в атмосферу в п’ятницю, 30 січня, близько 10:40 за київським часом, однак похибка може сягати до 10 годин через неконтрольований характер польоту. Точний час і місце падіння уламків стануть відомі лише після повторного входу в атмосферу.

За даними інституту, ZQ-3 R/B є надзвичайно великим фрагментом космічного сміття – його довжина становить 12-13 метрів, а маса близько 11 тонн. Через такі розміри існує ймовірність, що ступінь не згорить повністю в атмосфері, а частина уламків може досягти поверхні Землі.

За прогнозованою траєкторією, уламки можуть впасти на південь від Данії та в регіоні країн Балтії, що також може призвести до тимчасових обмежень авіаруху.

Моніторинг об’єкта здійснюється у межах європейської мережі космічного спостереження та відстеження (SST), яка регулярно оновлює прогнози щодо повторного входу великих об’єктів у атмосферу.

Нагадаємо, китайська ракета-носій Церера-1 зазнала невдачі під час запуску з космодрому Цзюцюань, що призвело до втрати трьох супутників. Проблема сталася на четвертому етапі польоту, через що довелося перервати місію