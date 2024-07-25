Підозрюваний у вбивстві Фаріон готувався до замаху щонайменше два місяці

За словами Клименка, панамку, яку зафіксували камери спостереження, хлопець придбав ще у травні 2024 року

Правоохоронці повністю відстежили пересування підозрюваного Львовом

Затриманий 18-річний дніпрянин за підозрою у вбивстві мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон, готувався до нападу щонайменше два місяці. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

Міністр зазначив, що правоохоронці відстежили пересування підозрюваного Львовом. Зокрема, як він переодягався, яким чином змінював маршрути пересування та місця проживання.

Як каже очільник МВС, доказова база для подальшого пред'явлення звинувачень затриманому майже повністю готова.

«Наприклад, таку панамку, яка на ньому була (у момент вбивства – «Главком»), він придбав ще у травні 2024 року. Тому він готувався як мінімум два місяці до скоєння злочину. І, можливо, до інших злочинів, але це вже покаже слідство під час проведення відповідних дій», – додав він.

Затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон фото: Facebook/Національна поліція України

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці затримали 18-річного хлопця. Його підозрюють у скоєнні вбивства мовознавиці Ірини Фаріон у Львові.

Згодом стало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Правоохоронці готують затриманому 18-річному хлопцю, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці та народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон, повідомлення про підозру в умисному вбивстві.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. До слова, сусіди Фаріон описали її вбивцю.

Раніше Софія Семчишин розповіла, що її мати Ірина Фаріон планувала відпочити із сім'єю на морі перед тим, як її вбили. «Ти мала їхати до нас, бо ми мали їхати на море. Нарешті відпочити. Ти мені телефоном казала, що хочеш відпочити. Ти нарешті хочеш відпочити. Ти хотіла побути з нами», – розповідає донька Фаріон. Софія Семчишин зазначила, що в останній свій день Фаріон забирала внука Дмитра із садочка.

До слова, 22 липня мешканці та гості Львова попрощалися із народною депутаткою VII скликання, мовознавицею Іриною Фаріон. Похорон розпочався з прощальної панахиди у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, де зібралися рідні, друзі, колеги, військові та небайдужі львів'яни. Серед них однопартійці Фаріон: лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок та інші колишні депутати.

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Львів проводжає Ірину Фаріон фото: Павло Вуєць/glavcom.ua

Згодом траурна процесія з труною Ірини Фаріон рушила з Гарнізонного храму на Личаківський цвинтар. Процесія скандувала «Мова має значення». Поховання Фаріон завершилося близько 17:30. Присутні на похороні Ірини Фаріон заспівали гімн України на Личаківському кладовищі. Також згодом лунав гімн ОУН.