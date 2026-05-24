Нічна атака на Київщину: рятувальники ліквідували наслідки прильотів у шести районах області

glavcom.ua
Зафіксовано пошкодження житлових будинків, складських та господарчих споруд, а також займання у кількох районах області
колаж: glavcom.ua
Масована комбінована атака Російської Федерації в ніч на неділю, 24 травня, завдала значних руйнувань не лише столиці, а й населеним пунктам Київської області. Російські ракети та ударні безпілотники пошкодили багатоповерхові й приватні житлові будинки, складські приміщення та об'єкти цивільної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Найбільших пошкоджень зазнав саме житловий фонд Київської області – під ударом опинилися як багатоповерхівки у великих містах-супутниках, так і приватні оселі в селах:

  • Вишгородський район: у місті Вишгород зафіксовано пряме влучання у багатоповерховий житловий будинок. На місце події невідкладно прибули рятувальники та спецтехніка ДСНС для евакуації мешканців і розбору завалів;
  • Бучанський район: у місті Вишневе внаслідок ворожої атаки суттєво пошкоджено багатоповерхівку. Там спалахнула масштабна пожежа, яку бійці ДСНС оперативно локалізували та повністю ліквідували на площі 100 кв. метрів. Також руйнувань зазнав багатоквартирний будинок у селі Крюківщина, де до ліквідації наслідків залучили не лише підрозділи ДСНС, а й місцеві пожежні команди;
  • Фастівський район: тут зафіксовано пошкодження житла одразу в кількох населених пунктах. У селі Новосілки понівечено двоповерховий багатоквартирний будинок. У селах Тарасівка та Нове уламками пошкоджено приватні садиби, а в селі Віта-Поштова внаслідок прильотів виникла сильна пожежа, яка охопила два приватні житлові будинки.

За даними Київської обласної прокуратури, відомо про двох загиблих, дев’ятеро поранених, серед них немовля.

«За попередніми даними, внаслідок обстрілів загинули двоє чоловіків у Бучанському та Обухівському районах. Кількість постраждалих зросла до 9 осіб, серед них дитина віком до одного року», - повідомили в прокуратурі Київщини.

Окрім житлових кварталів, під вогнем окупантів опинилися логістичні та складські потужності приміської зони, які забезпечують життєдіяльність регіону:

  • Бучанський район (промзона): у селі Горенка суттєвих руйнувань зазнав великий логістичний центр. Окремо у селі Білогородка ворожим ударом пошкоджено велике складське приміщення;
  • Білоцерківський район: у місті Біла Церква зафіксовано приліт на території гаражного кооперативу — там вщент згоріли три приватні гаражі разом із майном;
  • Бориспільський район: у місті Бориспіль уламки пошкодили будівлю приватної сауни, проте після прибуття пожежних розрахунків займання, на щастя, не виявлено;
  • Броварський район: у селі Пухівка зафіксовано падіння уламків збитого ворожого БпЛА на відкриту територію. За попередніми даними, на цій локації обійшлося без значних руйнувань та постраждалих.

Наразі на всіх пошкоджених об'єктах Київщини тривають роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки, працюють вибухотехніки та слідчо-оперативні групи поліції.

Як відомо, кількість жертв масованого комбінованого обстрілу столиці, який Російська Федерація здійснила в ніч на 24 травня, збільшилася. Наразі відомо про другу жертву атаки на Київ. 

