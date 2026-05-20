Навіщо Росія раптово розпочала ядерні навчання: розʼяснення ISW

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Збройні сили РФ востаннє проводили несподівані ядерні навчання влітку 2024 року
скрнишот з відео Міноборони РФ
Російська Федерація використовує стратегічні ядерні навчання, щоб показати свою силу союзникам України та відволікти увагу від проблем на фронті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Міністерство оборони РФ 19 травня оголосило, що російські ракетні війська стратегічного призначення, Північний та Тихоокеанський флоти, командування дальньої авіації та деякі підрозділи Ленінградського та Центрального військових округів проведуть навчання з 19 по 21 травня з підготовки та застосування ядерної сили у відповідь на загрозу агресії.

Як зазначають аналітики, Росія раніше не оголошувала про ядерні навчання 19-21 травня і проводить їх значно раніше цього року, ніж її типові повітряні, наземні та морські ядерні навчання, які Москва проводить щорічно в жовтні з 2022 року.

«Збройні сили РФ востаннє проводили несподівані ядерні навчання влітку 2024 року, зосереджені на нестратегічній (тактичній) ядерній зброї, що, ймовірно, вплине на західні політичні дебати щодо постачання Україні далекобійної зброї», – йдеться у звіті.

Фахівці підкреслюють, що Кремль також повторює давні погрози на адресу НАТО, що відповідають цим навчанням. При цьому росіяни посилюють наративи, спрямовані на вплив на прийняття рішень НАТО та маскування власних слабкостей.

«Російські чиновники, ймовірно, звинувачують країни НАТО в ескалації напруженості, що збігається за часом із проведенням навчань, намагаючись таким чином здійснити рефлексивний контроль – тактику, яка полягає у формуванні образу супротивника за допомогою цілеспрямованої риторики та інформаційних операцій таким чином, щоб супротивник добровільно вчинив дії, вигідні для Росії, з метою роз’єднати Україну з її європейськими партнерами та послабити підтримку оборонних зусиль України», – пояснює ISW.

Нагадаємо, збройні сили Білорусі у понеділок, 18 травня, розпочали військові навчання з розгортання російської тактичної ядерної зброї в польових умовах. Маневри проходять у тісній співпраці з військовим керівництвом Російської Федерації. Головною метою тренувань є тестування логістичних ланцюжків та технічної готовності підрозділів до використання спеціальних боєприпасів.

19 травня збройні сили Російської Федерації розпочали навчання з підготовки та застосування ядерних сил в умовах загрози агресії. Навчання триватимуть з 19 по 21 травня.

Як повідомлялося, Путін заявив, що Росія розгорне свою нову ядерну ракету «Сармат» до кінця року, і що Москва продовжить модернізацію своїх ядерних сил. Диктатор стверджує, що дальність дії ракети «Сармат» може перевищувати 35 тис. кілометрів. У Кремлі заявляють, що вона має замінити радянський комплекс «Воєвода» і нібито значно перевершує його за бойовими характеристиками.

