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Навальний розпочинає президентську кампанію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Навальний розпочинає президентську кампанію
фото: AP

Олексій Навальний: «Довгу, наполегливу, виснажливу, але принципово важливу кампанію, де налаштовуватимемо людей проти війни»

Російський опозиційний політик, який зараз відбуває термін у в’язниці, Олексій Навальний оголосив про запуск проєкту, у якому він планує вести виборчу кампанію проти війни в Україні і особисто проти російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє російський телеграм-канал «Медуза».

«Саме так. Довгу, наполегливу, виснажливу, але принципово важливу кампанію, де налаштовуватимемо людей проти війни», – написав Навальний.

Кампанію «проти кандидатів «Війна» та Путін», за словами політика, планується проводити «за законами і технологіями хороших виборчих кампаній  – опитуючи всіх, націлюючи сотні різних груп, підбираючи підхід до кожної, виявляючи тих, хто вагається, і переконуючи їх».

Зокрема, в рамках кампанії політик збирається звертатися до «сотні тисяч мобілізованих, які на власні очі бачили путінську війну як вона є».

«Ми до кожного шукатимемо свій підхід, не намагаючись говорити з програмістом із Москви, молодою матір'ю з Орла та військовим пенсіонером із Челябінська однією мовою», – запевняє Навальний.

Успішно вести таку кампанію, за його словами, можна, «тільки спираючись на армію з десятків, а краще за сотні тисяч переконаних, старанних, працьовитих людей, які вірять в успіх». В умовах, коли більшість традиційних «інструментів переконання», включаючи мітинги та дзвінки, всередині Росії недоступні, можна, на думку Навального, використовувати «нові можливості, нові технології», у тому числі офшорні колл-центри, децентралізовані колл-центри, агітацію через месенджери. Можна навіть агітувати у підконтрольних Кремлю соцмережах, вважає він, «якщо правильно уникати ризиків».

Нагадаємо, глава Інституту національної пам’яті назвав «хороших» росіян, з якими можливий діалог.

Теги: війна путін політика технології Олексій Навальний вибори

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