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Українська військова система Delta готова інтегрувати винищувачі F-16

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Українська військова система Delta готова інтегрувати винищувачі F-16
Завдяки системі Delta солдати в режимі онлайн бачать поле бою з розташуванням ворожих сил
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Тести Альянсу показали, що українська система Delta взаємосумісна зі зброєю НАТО

Українська система бойового управління та обробки інформації Delta успішно пройшла випробування НАТО, у тому числі щодо взаємосумісності з винищувачами F-16. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«У червні цього року в Польщі відбулися щорічні навчання НАТО CWIX зі взаємосумісності національних бойових та інформаційних систем з системами і протоколами НАТО. Delta успішно протестували з 15 системами з 10 країн, включно з трьома системами, розробленими безпосередньо НАТО. Усі тести на взаємосумісність були вдалими, і Delta вкотре підтвердила свої унікальні можливості», – наголосив Федоров.

За його словами, також протестували чотири протоколи обміну даними, за якими працює більшість сучасного озброєння, що отримує Україна від західних партнерів. Головний протокол – мережа Link 16, що дає можливість отримувати дані в Delta з винищувачів F-16, як пояснив Федоров.

Зазначимо, що завдяки Delta солдати в режимі онлайн бачать поле бою з розташуванням ворожих сил. Це єдина платформа в Україні, де підтягуються дані від аеророзвідки, супутників, безпілотників, новітньої техніки, стаціонарних камер, радарів, чатботів тощо. Усі ці дані дозволяють якісніше планувати військові операції.

Delta – національна військова система ситуаційної обізнаності, яку використовують Збройні сили України та Сили безпеки і оборони; побудована за стандартами НАТО, що уможливлює ведення мережево-центричної війни.

Нагадаємо, що раніше уряд ухвалив рішення про впровадження системи Delta в Силах оборони

Зазначається, що дана система інтегрує інформацію про розташування сил та засобів ворога і дозволяє в масштабі реального часу відслідковувати положення військ противника та оперативно обліковувати виявлені об’єкти для їх подальшого вогневого ураження. Інформацію про противника система інтегрує на цифровій мапі, дані беруться з різних джерел: від постачальників супутникових знімків, з радарів, сенсорів, GPS-трекерів, радіоперехоплень. Користувачі бачуть, що відбувається на суходолі, у морі, повітрі, космосі й кіберпросторі. Система може працювати на будь-якому пристрої: ноутбуці, планшеті або мобільному телефоні.

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Теги: навчання Михайло Федоров НАТО зброя винищувач

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