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Інвестори хочуть вкласти 150 млрд євро у розвиток штучного інтелекту в Європі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Інвестори хочуть вкласти 150 млрд євро у розвиток штучного інтелекту в Європі
Європа теж робить ставну на розвиток штучного інтелекту
фото із відкритих джерел

Понад 60 компаній запускають ініціативу із розвитку штучного інтелекту у Європі. 

Міжнародна група інвесторів планує в найближчі п'ять років вкласти 150 млрд євро в проєкти розвитку технології штучного інтелекту в Європі. Про це пише газета Handelsblatt.

За її даними, автором ідеї, що отримала назву «Ініціатива на підтримку європейських чемпіонів штучного інтелекту», виступила німецька венчурна інвесторка Жаннет цу Фюрстенберг. Офіційно про неї було оголошено в понеділок на франко-індійській конференції, що відкривається в Парижі, і яка присвячена розвитку штучного інтелекту.

За даними Handelsblatt, кошти надійдуть від понад 20 інвестиційних компаній, серед яких General Catalyst, в якому Цу Фюрстенберг очолює європейське відділення, британська Balderton, американська Blackstone та інші компанії. Учасники ініціативи, серед яких називаються Deutsche Bank, Airbus, Lufthansa, Mercedes-Benz, Volskwagen, розраховують, що вона стане сигналом на світовому ринку, що «Європа ще не вийшла з гонки за лідерство у сфері штучного інтелекту», – пише видання.

Цу Фюрстенберг у коментарі вказала на інертність Європи на тлі амбіцій США у галузі штучного інтелекту

«Американці оголосили про створення фонду у $500 млрд (на розвиток штучного інтелекту, – «Главком»), а ми вже думаємо, що програли гру», – сказала інвесторка. Вона додала, що в Європі необхідно налагодити ефективнішу співпрацю між політиками, інвесторами, розробниками технологій та промисловістю для розвитку та впровадження технологій штучного інтелекту.

Нагадаємо, американська корпорація Amazon планує в 2025 році вкласти $100 млрд у розвиток технологій штучного інтелекту, що перевищує аналогічні вкладення її найбільших конкурентів, Alphabet та Microsoft.

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Теги: Європа технології штучний інтелект Mercedes

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