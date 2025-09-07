Головна Техно HiTech
Які професії виживуть в епоху ШІ: дослідження

glavcom.ua
Які професії виживуть в епоху ШІ: дослідження
Дослідження Microsoft наголошує, що ШІ сьогодні скоріше допомагає та доповнює людську працю, аніж повністю її замінює
фото: depositphotos.com

Найбільш вразливими до автоматизації є професії, пов’язані з інтелектуальною працею та спілкуванням

Штучний інтелект (ШІ) стрімко змінює ринок праці, змушуючи багатьох замислитися про майбутнє своїх професій. Щоб розібратися в цьому питанні, експерти Microsoft провели дослідження, аналізуючи дані реальних взаємодій користувачів із генеративним ШІ, пише Investopedia, передає «Главком».

Дослідження базується на аналізі 200 тисяч анонімних чатів користувачів із Bing Copilot протягом дев’яти місяців у 2024 році. Фахівці оцінювали, наскільки ШІ успішно справляється із завданнями, пов’язаними з роботою, і наскільки часто професіонали звертаються до нього за допомогою. На основі цих даних було розроблено «AI applicability score» – показник, який відображає ступінь схильності професії до автоматизації.

Результати дослідження показують, що найбільш вразливими до автоматизації є професії, пов’язані з інтелектуальною працею та спілкуванням. Ці ролі, що вимагають збору інформації, її узагальнення та створення текстів, можуть бути ефективно доповнені або замінені інструментами ШІ.

Професії з високим «AI applicability score» (найбільш вразливі):

  • Перекладачі.
  • Журналісти.
  • Політологи.
  • Веб-розробники.

Натомість, професії, які вимагають фізичної праці або безпосередньої взаємодії з людьми, виявилися найбільш стійкими до впливу ШІ. Їхня повна автоматизація наразі неможлива.

Професії з низьким «AI applicability score» (найменш вразливі):

  • Асистенти медсестер.
  • Масажисти.
  • Робітники-покрівельники.
  • Бальзамувальники.

Дослідження Microsoft наголошує, що ШІ сьогодні скоріше допомагає та доповнює людську працю, аніж повністю її замінює. Воно не прогнозує повне зникнення будь-яких професій, а скоріше їхнє перетворення, де працівники зможуть зосередитися на більш складних і творчих аспектах своєї роботи.

Нагадаємо, Пекін оголосив про масштабний план розвитку, що передбачає повну інтеграцію штучного інтелекту (ШІ) в усі сфери життя. Документ, опублікований Державною радою Китаю, є дорожньою картою для перетворення країни на «інтелектуальну економіку» до 2035 року.

