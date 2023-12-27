Мінфін повідомив, скільки коштів витрачено на оборону з початку року

Уряд фінансує сектор безпеки і оборони за рахунок власних податкових надходжень та військових облігацій

Минулого місяця на оборону держави виділіли понад 168 млрд грн

За 11 місяців 2023 року витрати держбюджету на сектор безпеки і оборони склали 1,56 трлн грн. Про це повідомило Міністерство фінансів.

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«За 11 місяців цього року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 1,56 трлн грн або 59,2% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у листопаді виділили 168,2 млрд грн. Кошти були спрямовані на:

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грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

медичне забезпечення;

інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

Зазначається, що видатки сектору безпеки і оборони Уряд фінансує виключно за рахунок власних податкових надходжень, а також військових облігацій.

Нагадаємо, за даними Міністерства фінансів України з січня до 15 грудня 2023 р. Україна отримала $38,4 млрд зовнішнього фінансування до загального фонду бюджету. Найбільшими кредиторами і донорами України стали: ЄС – сума фінансування $17,9 млрд доларів, Уряд США – $10,9 млрд, МВФ – $4,5 млрд, Уряд Канади – $1,8 млрд.