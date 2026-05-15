Київ розробив план ремонту перегінного тунелю на синій гілці метро

glavcom.ua
Ремонтні роботи у метрополітені
фото з відкритих джерел
У Києві готують капітальний ремонт тунелю між станціями метро «Тараса Шевченка» та «Почайна»

Столична влада розробила план проведення планового капітального ремонту перегінного тунелю на «синій» (Оболонсько-Теремківській) гілці метрополітену між станціями «Тараса Шевченка» та «Почайна». Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Київ», інформує «Главком».

«На сьогодні розробили проєктну документацію на проведення планового капітального ремонту перегінного тунелю по одній колії між станціями «Тараса Шевченка» та «Почайна» Оболонсько-Теремківської лінії Київського метрополітену. Здійснили комплексну державну експертизу, отримали позитивний експертний звіт. Згідно з проєктом, загальний комплекс підготовчих і будівельних робіт триватиме до 23 місяців», – сказав Віталій Кличко.

За словами Кличка, експертиза підтвердила, що проведення масштабних ремонтних робіт є критично необхідним для забезпечення подальшої безпечної та надійної експлуатації підземки на цьому напрямку.

«Наразі опрацьовують 2 можливих варіанти проведення ремонту.  Перший – без змін у русі поїздів, із розкриттям котловану, зняттям навантаження та поверненням споруди до проєктних параметрів.  Другий – із можливою тимчасовою зміною в організації руху поїздів, орієнтовно до п'яти місяців», – зазначив Віталій Кличко.

Проєкт капремонту передбачає комплекс інженерних заходів:

  • укріплення ґрунтів;
  • конструкцій тунелю та елементів верхньої будови колії;
  • встановлення сучасних систем моніторингу технічного стану споруди.

«Главком» писав, що Київський метрополітен остаточно перейшов у «цифровий режим», припинивши роботу кас на останніх трьох станціях – «Вокзальна», «Почайна» та «Видубичі». Рішення про закриття кас на «Вокзальній», «Почайній» та «Видубичах» є фінальним етапом повної цифровізації метрополітену. Ці станції залишалися останніми, оскільки вони мають найбільший пасажиропотік, зокрема серед приїжджих із передмістя та інших регіонів.

