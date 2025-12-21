Японка вийшла заміж за партнера, згенерованого штучним інтелектом

У Японії зростає популярність одружень із цифровими персонажами

У Японії 32-річна Юріна Ногучі вийшла заміж за цифровий образ, який сама створила за допомогою штучного інтелекту на базі персонажа відеоігри й назвала Клаусом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Весілля відбулося в Окаямі 27 жовтня. Наречена стояла у весільній залі в білій сукні й тіарі, а її «чоловік» був на екрані смартфона.

За допомогою окулярів доповненої реальності (AR) Ногучі взаємодіяла зі створеним образом і символічно надівала на нього каблучку.

Текст весільних обітниць генерував ШІ, його зачитував фахівець. На заході був весільний фотограф. Він також працював в AR‑окулярах і вибудовував кадр так, щоб Ногучі стояла на половині фото, залишаючи місце для образу віртуального нареченого.

Жінка пояснила, що спершу просто спілкувалася із цифровим персонажем, але згодом між ними виникли романтичні почуття. Вона зазначила, що стосунки з Клаусом допомогли їй подолати емоційні труднощі.

Агентство зазначає, що весілля із цифровими персонажами в Японії не мають юридичної сили, але їхня кількість зростає. Опитування Dentsu засвідчило, що дедалі більше людей довіряє свої почуття чат-ботам: серед респондентів чат ШІ був популярнішим співрозмовником, ніж друзі або члени сім'ї.

Експерти вважають, що цифрові стосунки можуть давати відчуття підтримки й безпеки людям у вразливих станах. Водночас психологи й фахівці з етики попереджають про ризики надмірної залежності від штучного інтелекту.

Попри критику в соцмережах, Ногучі каже, що усвідомлює ймовірні небезпеки й установила для себе «обмеження» – скоротила час використання чат-ботів і додала алгоритми, які не дають змоги Клаусу підтримувати шкідливі рішення, зокрема пропуски роботи.

