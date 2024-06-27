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Китай може втратити доступ до ChatGPT

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Китай може втратити доступ до ChatGPT
Китайські користувачі уже почали отримувати електронні листи з попередженням, що доступ до програми у їхньому регіоні компанія не підтримує
ілюстративне фото: Depositphotos

Компанія OpenAI хоче заборонити використовувати свою технологію у Піднебесній

Американська компанія OpenAI хоче заборонити доступ до своєї технології ChatGPT на всій території Китаю. Варто додати, що на материковій частині Китаю доступ до чатбота й так був обмежений, але окремі китайські стартапи могли користуватися платформою. По це пише Суспільне з посиланням на Reuters.

Китайські користувачі уже почали отримувати електронні листи з попередженням, що доступ до програми у їхньому регіоні компанія не підтримує, тому з 9 липня функція не працюватиме.

Чому ухвалено таке рішення – OpenAI не пояснила. Однак видання впевнене, що цей намір збігається з рішенням інших американських компаній обмежити доступ Китаю до передових технологій, а також щоб запобігти поширенню дезінформації.

У відповідь на це провідний китайський розробник ШІ Baidu заявив, що запустить «інклюзивну програму» міграції на власну платформу Ernie для колишніх користувачів ChatGPT.

Подібну пропозицію озвучив і Alibaba Cloud. Там пропонують безкоштовні токени та послуги переходу на іншу платформу, при цьому компанія зауважує, що їхня модель Qwen-plus коштує значно дешевше, ніж американська програма.

Відзначимо, що у Китаї є власні подібні ресурси:

  • пошуковик Baidu;
  • соцмережі RenRen та Weibo;
  • месенджер WeChat тощо.

Але тут повністю (або майже повністю) відсутня анонімність: з 2012 року треба верифікувати аканти у соцмережах за допомогою ID-посвідчення або номера мобільного. Крім того, китайські соцмережі цензурують і допис можуть заблокувати через певні символи чи вислови.

У Китаї загалом не працює більшість звичних європейцям і американцям застосунків та сайтів. Тут заблоковані Х, Facebook, Instagram, Google, а також YouTube та Wikipedia. Навіть китайський застосунок TikTok має окрему версію для місцевих користувачів.

Це почалося ще у 2003 році, коли у КНР запрацювала система, яка фільтрує контент в інтернеті – «Золотий щит», або Національний інформаційний проєкт із громадської безпеки.

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Теги: штучний інтелект технології Китай

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