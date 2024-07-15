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Економічне зростання Китаю сповільнилося: Bloomberg назвав причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Економічне зростання Китаю сповільнилося: Bloomberg назвав причину
Зростання валового внутрішнього продукту Китаю найповільніше за п'ять кварталів
фото з відкритих джерел

ВВП Китаю у другому кварталі зріс на 4,7% порівняно з тим самим періодом роком раніше

За останні п'ять кварталів зростання економічного рівня Китаю сповільнилося до найнижчого рівня. Це пов’язано зі зниженням роздрібного продажу, пише Bloomberg.

За даними Національного бюро статистики, ВВП країни у другому кварталі зріс на 4,7% порівняно з тим самим періодом роком раніше. Це не відповідало оцінці 5,1% зробленої за результатом опитування економістів Bloomberg. Зростання у першій половині року склало 5%, що відповідає щорічній меті Пекіна.

Зростання ВВП Китаю сповільнилося більше, ніж очікувалося
Зростання ВВП Китаю сповільнилося більше, ніж очікувалося
фото: Bloomberg

Інші ключові показники даних:

  • промислове виробництво збільшилося на 5,3% у червні порівняно з минулим роком, тоді як економісти прогнозували зростання на 5%;
  • роздрібні продажі зросли на 2%, що нижче за прогнозоване зростання в 3,4%;
  • інвестиції в основний капітал зросли на 3,9% за перші шість місяців, що збіглося з очікуваним збільшенням на 3,9%. Спад у секторі нерухомості продовжився, інвестиції впали на 10,1% за цей період;
  • рівень безробіття у містах минулого місяця не змінився порівняно з травнем та становив 5%.

Уповільнення темпів росту економіки може посилити заклики до Пекіна активізувати зусилля щодо стимулювання зростання. Дані були опубліковані того ж дня, коли президент Сі Цзіньпін збирався скликати третє пленарне засідання, щоб визначити основні економічні та політичні напрямки на найближчі роки.

Національного бюро статистики стверджує, що Китаю необхідно повною мірою оцінити труднощі, проблеми та невизначеність розвитку, зміцнюючи впевненість в економіці на майбутнє, і правильно проводити макроекономічну політику, щоб сприяти здоровому зростанню.

Як повідомляється, роздрібні продажі зростали найповільнішими темпами з 2022 року, що свідчить про небажання споживачів витрачати гроші, попри державну програму субсидування та стимулювання заміни старих автомобілів та побутової техніки.

Китайські акції в Гонконгу продовжили падіння після виходу невтішних даних, а індекс Hang Seng China Enterprises Index впав на 1,2%. Невтішні дані, ймовірно, привернуть більше уваги до третього пленарного засідання, де Сі Цзіньпін та інші високопосадовці обговорять довгострокове бачення другої за величиною економіки у світі.

На знак важливості цих зборів китайський уряд пропустив щомісячну прес-конференцію, на якій зазвичай відповідають на питання про стан економіки, і натомість опублікував дані лише в інтернеті. Пекін востаннє змінив формат публікації важливих даних у жовтні 2022 року, коли Сі провів партійний з'їзд, на якому він забезпечив собі безпрецедентний третій термін як лідер.

Економісти закликають китайську владу на чотириденних зборах розв'язати проблему спаду в секторі нерухомості, посилити технологічну незалежність та пом'якшити місцеві фінансові труднощі. Наприкінці цього місяця 24 найвищі посадовці партії, включаючи Сі, проведуть засідання Політбюро, щоб обговорити конкретні економічні заходи.

Зусилля Китаю щодо перезапуску економічного зростання досі зосереджувалися на стороні пропозиції, попри те, що внутрішній попит залишається стабільно слабким, оскільки багаторічний спад на ринку нерухомості продовжує підривати впевненість та стримувати споживання.

Криза в секторі нерухомості, як очікується, залишиться найсерйознішою перешкодою для економіки найближчими місяцями, якщо не в найближчі роки. Експорт - ключовий двигун зростання цього року також стикається з невизначеністю, оскільки торгові партнери Пекіна вводять нові бар'єри для китайських товарів.

Bloomberg зазначає, що можливості Народного банку Китаю щодо зниження ставок обмежені через побоювання з приводу відпливу капіталу, тиску на банківський прибуток та необхідності захищати юань. Цьогорічні державні витрати знову відстають від бюджету, оскільки Пекін прагне знизити місцеві боргові ризики, а чиновники щосили намагаються знайти кваліфіковані проекти для інвестування.

Нагадаємо, Європейський Союз готується до масштабної торгової війни з Китаєм. За даними журналу The Economist, об'єднання може застосувати проти КНР каральний механізм міжнародних держзакупівель. Якщо Пекін відмовиться виконувати вимоги Брюсселя, а саме не відкриє дані про ринок медичних приладів, китайським компаніям закриють доступ до державних тендерів у Європі.

До слова, війна в Україні послаблює військову міць Росії, що змушує її звертатися по допомогу до Китаю й КНДР. Дедалі тісніші зв'язки між Москвою, Пекіном та Пхеньяном у сфері безпеки викликають у Японії занепокоєння.

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Теги: Китай ВВП економіка торгівля

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