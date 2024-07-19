Росія розширює «євразійську систему безпеки» – ISW

Путін запропонував створити альтернативу «євразійській системі безпеки» за підтримки лідера Китаю Сі Цзіньпіна

Російська Федерація працює над розширенням географії власної «євразійської системи безпеки» з країнами Шанхайської організації співробітництва, Південно-Східної Азії та Перської затоки. Про це у своєму звіті пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зокрема, понад місяць тому, 14 червня, російський диктатор Володимир Путін запропонував створити альтернативу «євразійській системі безпеки» за підтримки президента КНР Сі Цзіньпіна. Російські посадовці вже працюють над цим питанням.

Під час пресконференції в Організації Об'єднаних Націй 17 липня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія і Китай виступають за створення «євразійської архітектури безпеки» у рамках Шанхайської організації співробітництва (ШОС), Асоціації держав Південно-Східної Азії та Ради співробітництва країн Перської затоки (економічний союз, до якого входять Бахрейн, Катар, Кувейт, Об'єднані Арабські Емірати, Оман і Саудівська Аравія).

Як зазначають аналітики ISW, Росія, схоже, розглядає країни Перської затоки як потенційних учасників цієї «системи безпеки».

Крім того, нещодавно сам Путін підкреслив, що РФ готова обговорювати питання євразійської безпеки з ШОС і що РФ хоче розвивати діалог з Асоціацією держав Південно-Східної Азії. Російський лідер також назвав В'єтнам – країну, яка не входить до політичних концепцій Євразії – частиною запропонованої ним системи «євразійської системи безпеки».

Як повідомлялося, після останнього пакета санкцій США стало дуже важко або навіть неможливо здійснювати прямі платежі з Китаю в Росію, навіть з використанням юаня.

До слова, США планують запровадження жорсткіших санкцій проти іноземних компаній, які продовжують співпрацювати з Китаєм у сфері напівпровідникової мікроелектроніки.