Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китай відреагував на нові мита Трампа

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Китай відреагував на нові мита Трампа
Пекін заявив про захист інтересів після оголошення нових мит США
фото: Reuters

Пекін заявив, що односторонні тарифи порушують правила міжнародної торгівлі

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що проводить повну оцінку рішення Верховного суду США щодо мит та закликало Вашингтон відмовитися від односторонніх торговельних обмежень, попередивши про негативні наслідки конфлікту між двома державами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Коментарі китайської сторони пролунали через кілька днів після того, як Верховний суд США визнав «взаємні» тарифи президента Дональда Трампа незаконними. Пекін наголосив на необхідності перегляду підходів до торгівлі та закликав Сполучені Штати відмовитися від кроків, які, за оцінкою китайської влади, мають односторонній характер.

«Односторонні тарифи США порушують міжнародні торговельні правила та внутрішнє законодавство США і не відповідають інтересам жодної зі сторін», – прокоментувало ці події китайське міністерство. У відомстві також підкреслили, що економічна співпраця між країнами приносить взаємну вигоду, тоді як загострення торговельних суперечок матиме негативні наслідки. «Співпраця між країнами вигідна для обох сторін, але конфлікт є шкідливим», – наголосили представники Пекіна.

У Пекіні заявили, що продовжать уважно стежити за розвитком ситуації та реагуватимуть у межах захисту власних інтересів. «Китай продовжуватиме приділяти цьому пильну увагу і рішуче захищати свої інтереси», – додало китайське міністерство.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп має намір відвідати Пекін у перший тиждень квітня 2026 року для переговорів із лідером КНР Сі Цзіньпіном. За даними видання, підготовка візиту вже триває, однак офіційного підтвердження з боку Білого дому чи китайської сторони наразі немає.

Читайте також:

Теги: Китай США тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп оголосив про нові мита, Україна затримала групу, яка готувала резонансні вбивства. Головне за 20 лютого 2026
Трамп оголосив про нові мита, Україна затримала групу, яка готувала резонансні вбивства. Головне за 20 лютого 2026
20 лютого, 21:49
Нова допомога Україні, засідання Ради миру, Трамп продовжив санкції проти РФ. Головне за 19 лютого 2026
Нова допомога Україні, засідання Ради миру, Трамп продовжив санкції проти РФ. Головне за 19 лютого 2026
19 лютого, 21:12
Сіярто заявив, що «європейці постійно підривають мирні зусилля» щодо України
Сіярто поскаржився китайському міністрові на лідерів Європи
12 лютого, 13:40
За словами дипломата, Німеччина, Нідерланди та Норвегія є найактивнішими покупцями зброї США для України
Посол США в НАТО розповів, які країни закупили найбільше американської зброї для України
11 лютого, 06:20
Венс обговорить у Єревані та Баку реалізацію транзитного коридору TRIPP
Віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушив до Вірменії та Азербайджану
9 лютого, 14:39
10-річна Елізабет Зуна Кайсагуано, яку разом із матір'ю Розою перехопили біля автобусної зупинки та переправили літаком до ізолятора в Техасі
У США федеральні агенти затримують школярів Міннесоти дорогою на навчання
7 лютого, 06:20
Стів Віткофф разом з Дональдом Трампом
Торгівля замість війни: в оточенні Трампа планують мир через бізнес-угоди з РФ
4 лютого, 02:57
«Бетмен» виступив у міськраді з вимогою до влади
Активіст у костюмі Бетмена зірвав засідання міськради в Каліфорнії
30 сiчня, 09:18
Розвідка США сумнівається у готовності тимчасової лідерки Венесуели розірвати зв’язки з союзниками РФ, Китаю та Ірану
Розвідка США поставила під сумнів готовність Венесуели розірвати зв’язки з РФ, Китаєм та Іраном
28 сiчня, 03:56

Політика

Ми не маємо однакової кількості зброї з Росією, фінансування Європи все ще недостатньо – Зеленський
Ми не маємо однакової кількості зброї з Росією, фінансування Європи все ще недостатньо – Зеленський
«Дайте нам ліцензії». Зеленський закликає партнерів дозволити власне виробництво ракет до систем Patriot
«Дайте нам ліцензії». Зеленський закликає партнерів дозволити власне виробництво ракет до систем Patriot
Іран запропонував США нові умови для виходу з ядерного глухого кута
Іран запропонував США нові умови для виходу з ядерного глухого кута
МЗС закликає українців у Мексиці до підвищеної обережності через армійську спецоперацію
МЗС закликає українців у Мексиці до підвищеної обережності через армійську спецоперацію
Нідерланди закликають європейські країни готуватися до тривалого протистояння з РФ
Нідерланди закликають європейські країни готуватися до тривалого протистояння з РФ
Китай відреагував на нові мита Трампа
Китай відреагував на нові мита Трампа

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Сьогодні, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Вчора, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Вчора, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Вчора, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Вчора, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua