Китай відреагував на нові мита Трампа

Пекін заявив, що односторонні тарифи порушують правила міжнародної торгівлі

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що проводить повну оцінку рішення Верховного суду США щодо мит та закликало Вашингтон відмовитися від односторонніх торговельних обмежень, попередивши про негативні наслідки конфлікту між двома державами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Коментарі китайської сторони пролунали через кілька днів після того, як Верховний суд США визнав «взаємні» тарифи президента Дональда Трампа незаконними. Пекін наголосив на необхідності перегляду підходів до торгівлі та закликав Сполучені Штати відмовитися від кроків, які, за оцінкою китайської влади, мають односторонній характер.

«Односторонні тарифи США порушують міжнародні торговельні правила та внутрішнє законодавство США і не відповідають інтересам жодної зі сторін», – прокоментувало ці події китайське міністерство. У відомстві також підкреслили, що економічна співпраця між країнами приносить взаємну вигоду, тоді як загострення торговельних суперечок матиме негативні наслідки. «Співпраця між країнами вигідна для обох сторін, але конфлікт є шкідливим», – наголосили представники Пекіна.

У Пекіні заявили, що продовжать уважно стежити за розвитком ситуації та реагуватимуть у межах захисту власних інтересів. «Китай продовжуватиме приділяти цьому пильну увагу і рішуче захищати свої інтереси», – додало китайське міністерство.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп має намір відвідати Пекін у перший тиждень квітня 2026 року для переговорів із лідером КНР Сі Цзіньпіном. За даними видання, підготовка візиту вже триває, однак офіційного підтвердження з боку Білого дому чи китайської сторони наразі немає.