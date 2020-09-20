Китайська компанія ByteDance оцінила TikTok у $60 млрд



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Для управління бізнесом TikTok буде створена нова компанія TikTok Global

Якщо Oracle і Walmart погодяться на оцінку вартості сервісу у $60 млрд, то за 20% компанії вони заплатять $12 млрд

Власник відеосервісу TikTok китайська компанія ByteDance оцінила вартість додатку у $60 млрд.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело.

Зазначається, що для управління бізнесом TikTok буде створена нова компанія TikTok Global. Вона забезпечуватиме роботу сервісу в США і більшості країн світу.

У компанії Oracle повідомили, що придбають 12,5% акцій TikTok Global і збережуть всі свої дані про користувачів США у своїй хмарі, щоб відповідати вимогам національної безпеки США.

Роздрібний гігант Walmart заявив, що візьме 7,5% акцій.

Якщо Oracle і Walmart погодяться на оцінку вартості сервісу у $60 млрд, то за 20% компанії вони заплатять $12 млрд. Але, за даними агентства, остаточна оцінка вартості поки не встановлена і ще може змінитися.

Нагадаємо, міністерство торгівлі США відклало введення заборони на скачування та роботу китайського додатку TikTok до 27 вересня.

Зазначимо, 20 вересня Трамп «благословив» покупку американського сегмента додатку TikTok корпорацією Oracle.

Нагадаємо, що 14 вересня компанія Oracle підтвердила угоду з TikTok. Сторони оформили угоду як «технічне партнерство».

Згодом стало відомо, що президент США Дональд Трамп не має наміру ставити свій підпис під угодою з придбання американською корпорацією Oracle відеосервісу TikTok, якщо китайська ByteDance збереже контрольний пакет акцій соцмережі в США.

Раніше Трамп заявив, що рішення щодо угоди компаній Oracle і TikTok буде прийнято дуже скоро. За його словами, він розгляне це питання разом зі співзасновником, головою ради директорів Oracle Ларрі Елісоном.

Зазначимо, що спецслужби США стверджують, що керівництво TikTok передає китайській владі персональні дані користувачів і займається пропагандою.