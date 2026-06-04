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Засновник Fire Point розповів, коли українські ракети масово полетять на Москву

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Засновник Fire Point розповів, коли українські ракети масово полетять на Москву
Українська балістика полетить на Москву
колаж: glavcom.ua/згенеровано ШІ

Український оборонно-промисловий комплекс виходить на фінішну пряму у створенні власної далекобійної балістичної ракети

Вітчизняна збройова компанія Fire Point завершує підготовку до перших бойових випробувань далекобійної ракети «дерев'ятки» (FP-9). Якщо заплановані на найближчі тижні тести ракетного двигуна пройдуть успішно, перші серійні удари по військових та стратегічних об'єктах у Москві можуть відбутися вже влітку або на початку осені 2026 року.

Українські зброярі принципово відмовилися від практики штучного затягування процесів: лінії масового виробництва розгортаються паралельно з тестами, що дозволить одразу отримати щонайменше 10–20 балістичних ракет. Про це повідомляє «Главком».

Про нюанси виробництва та плани подальших тестувань балістичних ракет українського виробництва розповів співзасновник Fire Point Денис Штілерман. На сьогодні балістичний комплекс повністю спроектований та зібраний: готові корпуси, приводи та система управління. Єдиним елементом, який наразі гальмує запуск, залишається ракетний двигун великої потужності.

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Компанія мала амбітні плани суттєво прискорити реліз за рахунок європейських партнерів. Раніше планувалося підписання угоди з Данією, яка передбачала виробництво та заливку великогабаритних двигунів на потужностях сучасного датського заводу. Проте європейська сторона тимчасово поставила процес на паузу.

«Ми розраховували виробляти та заливати великі двигуни на датському заводі. На жаль, цього не сталося. Це має статися найближчими днями. Ми сподіваємося, що це відбудеться цього тижня. Не чекаючи на датський завод, ми будуємо завод також у нас в Україні. Він теж буде займатися заливкою», – пояснив Штілерман.

Перші повноцінні випробування готового вітчизняного двигуна заплановані на поточний місяць. Конструктори Fire Point роблять ставку на масованість та швидкість. Компанія розгортає промислові конвеєри заздалегідь, не чекаючи на офіційну бюрократичну кодифікацію чи укладання контрактів із Міністерством оборони. Для перших випробувань збирається дослідна партія з 10–20 ракет.

Денис Штілерман наголосив, що конкретний перелік цілей у глибині території РФ визначають виключно військові, проте стратегічна мета ударів по Москві має чіткий політико-дипломатичний підтекст напередодні наступного опалювального сезону.

На думку розробника, в України є лише два реальні сценарії, як пережити майбутню зиму:

  • Намагатися перехопити сотні російських ракет і випрошувати у західних партнерів додаткові системи Patriot для захисту великих міст.
  • Завдати ударів по ключових знакових об'єктах у Москві, щоб змусити Кремль піти на своєрідний «паритетний обмін».

Україна має продемонструвати здатність завдати удару по Москві. Після цього ворогу буде запропоновано чітку угоду.

«Ви не завдаєте ударів по нашій цивільній інфраструктурі, ми не завдаємо ударів по вашій інфраструктурі, і давайте воювати спокійно, звичайними методами.

Якісь оборонні заводи – будь ласка, електростанції, від яких залежить життя населення, будьте ласкаві, не чіпайте. Такий собі обмін», – підкреслив Штілерман.

Нагадаємо, технічна директорка Fire Point Ірина Терех показала випробовування української балістичної ракети FP-7, яка стане основою для українського антибалістичного перехоплювача Freyja. 

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Теги: ракета балістичні ракети війна

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